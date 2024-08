Ráadásul nemcsak a Maps, hanem a Waze is hasznos újításokkal bővül.

Nyilvánosságra hozta a Google, milyen újdonságokat készülnek bevezetni a Google Mapsbe és a Waze-be. Mint az a The Keyword oldalán közzétett blogbejegyzésből kiderült, a vállalat leginkább a közösségi funkciókra épít.

Az új Google Mapsben például navigáció közben lehetőség lesz egy jobb alsó sarokban található háromszögre bökve jelenteni az incidenseket, útlezárásokat, illetve az esetleges rendőri jelenlétet is, ezzel jelezve a többi autósnak, hogy óvatosabban vezessenek.

Az ismeretlen helyszínekre való érkezés is egyszerűbbé válik majd, a Maps ugyanis ezentúl pirossal jelzi majd, hol is található pontosan az úti cél, bizonyos épületek esetében pedig egyenesen a bejáratig is képes lesz navigálni a felhasználót.

A Waze-n pedig jelenthetővé válnak a sebességet is mérő forgalmi lámpák, ősztől pedig az androidos mobilok és az iPhone-ok záróképernyőjén is képes lesz megjeleníteni a turn-by-turn navigációs utasításokat az iOS-es Live Activityknek köszönhetően. A frissítés a következő napokban válik elérhetővé a felhasználók számára.