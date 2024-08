A párizsi ügyészség – Emmanuel Macron korábbi kijelentéseivel megegyezően – azt állítja, hogy egy már egy folyamatban lévő nyomozás miatt tartóztatták le a Telegram vezérigazgatóját, Pavel Durovot, és nem politikai indíttatásból. Az ügyészség most a vádpontokat is megnevezte.

Ahogyan arról beszámoltunk, szombaton a párizsi Le Bourget reptéren letartóztatták Pavel Durovot, a Telegram orosz társalapítóját és vezérigazgatóját. A francia rendőrség korábban házkutatási parancsot is kiadott az üzletemberrel szemben, régóta vita tárgyát képezi a csaknem egymilliárd felhasználóval rendelkező Telegram magas fokú titkosítása és a biztonság iránti elkötelezettsége. Durov ugyanis korábban többször is kijelentette, hogy nem lesz nyitott a kormányok számára. Amikor a vezérigazgató magángépével megérkezett Azerbajdzsánból Franciaországba, letartóztatták és a repülőteret már bilincsben hagyta el.

A párizsi ügyészség most felvázolta a lehetséges vádakat tizenkét pontban: szerintük a csatorna nem tesz eleget a moderálási kötelezettségeinek, különösen a pénzmosók, drogkereskedők és pedofília terjesztők tevékenységével kapcsolatban – közölte a The Kyiv Independent.

Durovot azzal vádolják, hogy nem tesz eleget annak a kötelezettségének, hogy megakadályozza, az alkalmazást bűncselekményekre használják fel. Az üzletember Franciaországban körözési listán is szerepelt, főként, mert nem volt hajlandó együttműködni az ország hatóságaival.

A Portfólió párizsi lapértesülésekre hivatkozva azt írja, hogy Durov ellen terrorizmus, kábítószer-kereskedelem, csalás és pénzmosás támogatása címén emelhetnek vádat és akár 20 év szabadságvesztést is kiszabhatnak rá.

Magyarázatot vár a világ

A Telegram szerint azonban „abszurd azt állítani, hogy a platform vagy annak tulajdonosa felelős a visszaélésekért”, és Durov azt is hangsúlyozta, hogy a cég betartja az uniós szabályokat. Oroszország szintén magyarázatot követel az üzletember letartóztatásra, amely szerinte jogtalan. A párizsi orosz nagykövetség azt állítja, hogy augusztus 25-én konzuli bejutást kértek Durovhoz, de „a francia fél nem működött együtt ebben”.

Azt azonban már közölte a TASZSZ orosz állami hírügynökség, hogy a francia nyomozók szabadon engedték Durov szintén Franciaországban fogva tartott testőrét és asszisztensét.

Emmanuel Macron korábban az X-en azt írta, hogy országa mélyen elkötelezett a véleménynyilvánítás szabadsága iránt, de "a szabadságjogokat jogi keretek között tartják fenn, mind a közösségi médiában, mind a való életben, hogy megvédjék az embereket és tiszteletben tartsák alapvető jogaikat".

Tucker Carlson és Elon Musk is reagáltak a franciák intézkedésére. A konzervatív médiaszemélyiség szerint Durov letartóztatása a szólásszabadság megtámadása.

Pavel Durov akkor hagyta el Oroszországot, amikor annak kormánya megpróbálta átvenni az irányítást a Telegram fölött. De végül nem Putyin tartóztatta le a szólásszabadság fenntartása miatt. Egy nyugati ország, a Biden-adminisztráció szövetségese és lelkes NATO-tag zárta be

– írta Carlson az X-en. Elon Musk többek között annyit írt, hogy „POV: It's 2030 in Europe and you're being executed for liking a meme”, aminek jelentése nagyjából az, hogy Durov példája csak a kezdet, szerinte a szólás- és információs szabadságnak vége.