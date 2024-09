A szeptember 14-én és 15-én zajló eseményen a résztvevőknek komplex feladatot kellett megoldaniuk az Aruba Cloud felhős környezetében. Ennek középpontjában egy olyan Parancssori Felület (CLI) program fejlesztése állt, amely az Aruba Cloud szolgáltatásaival a biztosított Alkalmazásprogramozási Felületek (API-k) segítségével kommunikál – áll a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

A résztvevőknek ehhez egy olyan eszközt kellett tervezniük, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hatékonyan kezeljék, telepítsék és irányítsák a felhőerőforrásokat a terminálon keresztül az API-k kihasználásával, olyan műveletek végrehajtására, mint az erőforrások biztosítása, a felügyelet vagy az automatizálás a felhőkörnyezetben. Az így létrejövő felület leegyszerűsíti az összetett rendszerek felügyeletét és felgyorsítja a problémák megoldását.

A Hackathont idén is nagy érdeklődés kísérte, a májusi nevezési határidőig 18 csapat, azaz több mint 80 hallgató adta le regisztrációját, végül az alábbi 13 csapat küzdött meg a kihívásokkal, és fejezte be sikerrel a versenyt.

ABS Team – Debreceni Egyetem és Pécsi Tudományegyetem (EU)

BITangok – Budapesti Gazdasági Egyetem (Budapest)

Boss Mode – Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest)

Byte – Budapesti Gazdasági Egyetem (Budapest)

ByteBajnokok – Miskolci Egyetem (Miskolc)

CloudY – Kecskeméti Neumann János Egyetem (Kecskemét)

Csallotech – Selye János Egyetem (Szlovákia/Felvidék, Komárom)

Felx – Kecskeméti Neumann János Egyetem (Kecskemét)

HegyesHegyekDarabStat – Veszprémi Pannon Egyetem (Veszprém)

InnoSZTech – Szegedi Tudományegyetem (Szeged)

ScriptKiddos – Kecskeméti Neumann János Egyetem és Szegedi Tudományegyetem (Kecskemét, Szeged)

Second Chance – Szegedi Tudományegyetem (Szeged)

Syntax – Óbudai Egyetem (Alba Régia Műszaki Kar, Székesfehérvár)

A győztes csapat, a Second Chance (Szegedi Tudományegyetem) innovatív ötletével és kiváló megoldásával hódította meg a zsűrit. A második helyen a Boss Mode (Budapesti Corvinus Egyetem) végzett, míg a harmadik helyet a Byte (Budapesti Gazdasági Egyetem) szerezte meg.

Mivel a verseny célja az volt, hogy ösztönözze a programozói kreativitást, támogassa az IT-tehetségek fejlődését, valamint olyan innovatív megoldásokat hozzon létre, amelyek a jövő technológiáját formálják, a zsűri egy különdíjat is meghatározott: a legjobb felhőalapú innováció díját az a csapat érdemelte ki, amelyik a legjobban kihasználta a felhőalapú eszközöket, bemutatva a magas szintű készségeit a jól integrált felhőalkalmazások fejlesztésében. Így az idei különdíj győztese a 3. helyezett Byte csapata lett, akik jutalmukként meghívást kaptak az Aruba Cloud milánói adatközpontjába.

Az ArubaCloud Hackathon egy kiváló lehetőség a fiatal fejlesztők számára, hogy megmutassák tehetségüket, és kapcsolatba lépjenek az iparág vezető szakembereivel. Örülünk, hogy ilyen nagy érdeklődés övezi a versenyünket, és büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhatunk a magyarországi IT-képzés fejlesztéséhez

– mondta Guido Ricioppo, az ArubaCloud olaszországi képviselője.

Mit kapnak a győztesek?

A győztes csapat számára az Aruba Cloud részvételi lehetőséget biztosít a 2025-ös Superbike világbajnokságra, ahol egyúttal megismerkedhetnek az Aruba Cloud versenyzői csapatával is.

Emellett az Aruba Cloud 1 millió forintot is felajánlott a nyertes csapat részére. Az MSI az első helyen végzett csapat tagjai számára 100 ezer forint értékű kupont ajándékozott, a második és harmadik helyezett csapatok pedig 75 ezer és 50 ezer forint értékben vehették át nyereményüket.

A MediSpace az első helyezett csapatnak ingyen belépőt biztosít a Mediaspace Global Changemakers’ Summit 2024-es rendezvényére. A második helyezett csapat számára a The Well-Connected Leader kurzuson való ingyenes részvételt biztosítanak, míg a harmadik helyezett számára Medispace Next Gen premium tagságot ajánlott fel. A női résztvevők szintén különdíjban részesültek, amely mellé Mediaspace Next Gen premium tagság és kurzus is járt, hogy ezzel is segítsék a nők reprezentációját az informatika világában.

A második és harmadik helyezettek a PROGmaster felajánlásában a Netakadémia Optimum és Standard csomagjaihoz kaptak féléves hozzáférést. A kiváló minőségű képzési anyagok segítenek fejleszteni és elmélyíteni tudásukat a programozás, technológia és IT területén. A nyertes csapatok az ISZT Nonprofit Kft. felajánlásaként ellátogathatnak az internethálózattal foglalkozó műszaki konferenciára, a HUNOG 2-re is.