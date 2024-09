Az X, korábbi nevén Twitter népszerűsége ugyan csökkent Elon Musk hatalomátvételét követően, ám egyes témák továbbra is rendkívül nagy közösségeket mozgatnak meg a platformon. Ez ráadásul legtöbbször nem is a sokszor a közösségi oldallal párhuzamba vont politika, a beszédtémát ugyanis a legtöbb alkalommal a sport szolgáltatja. Az X új hirdetési stratégiájával a valós idejű trendek felismerésével eközben igyekszik visszacsábítani a hirdetőket, ám a hirdetési hajlandóság csökkenése és a márkák iránt érzett bizalmatlanság továbbra is kihívás elé állítják a platformot.