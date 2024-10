Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is tart egy második őszi eseményt az Apple, amelynek középpontjában a Macek és iPadek lehetnek – mutatjuk, a legfrissebb szivárogtatások alapján mit lehet eddig tudni a leleplezés előtt álló készülékekről. Egyet biztosan állíthatunk: új MacBook Prót, 24 hüvelykes iMacet, Mac minit, iPad minit és 11 hüvelykes iPadet már semmiképp se vegyen a következő hetekben.

M4-es chipet kapnak a Macek is

Mint ismeretes, az Apple már tavasszal leleplezte M szériás chipsorozatának negyedik generációját, az M4-es lapka azonban azóta sem került bele az iPad Prón kívül más készülékbe – hamarosan azonban ez megváltozik. Az egyik legmegbízhatóbb bennfentes, Mark Gurman szerint a vállalat még idén bemutatja az M4-es chippel szerelt Maceket. A tavalyihoz hasonlóan idén is három új MacBook Pro-konfigurációt fogunk majd kapni: kérhetjük a gépet M4, M4 Pro, illetve M4 Max chippel is, ha a legnagyobb teljesítményre lesz szükségünk; emellett pedig természetesen továbbra is adott lesz a 14 és 16 hüvelykes méret is.

Ugyancsak örömmel látott „fejlesztés” lehet, hogy az új generációkkal az Apple kivezeti a portfóliójából a nyolc gigabyte memóriával szerelt konfigurációkat – az M4-es gépek mindegyike 16 gigabyte-ról indulhat majd.

A laptopokkal azonban még nem áll meg az Apple. M4 és M4 Pro lapkával érkezik majd a teljesen újratervezett, minden korábbinál kisebb és vékonyabb Mac mini, és a 24 hüvelykes iMac is kap egy M4-es vérfrissítést – bár a dizájnhoz nem nyúl az Apple, maximum a színek változhatnak.

Szupererős lesz az iPad mini

Az iPad minit legutóbb 2021 szeptemberében frissítette a vállalat, ami egyben a legnagyobb újratervezést is jelentette az iPad mini 2012-es bemutatása óta. A 6. generációs modell bevezette a lapos oldalú dizájnt, a teljes előlapot beborító kijelzőt, USB-C-re váltott, és hozzáadta az Apple Pencil 2 támogatást. Mark Gurman szerint túl nagy változásokra itt sem lesz érdemes majd számítani, az új színektől eltekintve a dizájn például szerinte maradt változatlan, így javarészt itt is egy specifikációs frissítésről beszélhetünk majd.

A 2024-es iPad miniben vagy az A18-as lapka kap majd helyet vagy egy M szériás chip, ezzel a nagyokkal egy szintre emelve a teljesítményét.

Utóbbira azért van esély, mert az iPad minik mindig is az iPad Air családot követték specifikációk tekintetében, csupán egy kisebb méretben. Kiindulva abból pedig, hogy az új iPad Airekben egy M2-es lapka ketyeg, kifejezetten nagy az esély arra, hogy az iPad mini is megkapja majd azt; ezzel egy rendkívül kompakt, mégis brutálisan erős táblagéppé alakítva azt. Az új iPad mini emellett minden bizonnyal támogatni fogja az Apple Pencil Prót is, az azonban egyelőre még kérdéses, hogy az előlapi kamerát hová helyezi majd az Apple – a „mini” modellt ugyanis felmérések szerint többen használják portré, mintsem fekvő tájolásban.

Azt, hogy pontosan mikor leplezheti le az új készülékeket az Apple, egyelőre még nem tudni, a bennfentesek szerint azonban október 29-e az egyik legvalószínűbb dátum – ennek függvényében október 15-e környékén számíthatunk a hivatalos meghívók kiküldésére.

(Borítókép: Drew Angerer / Getty Images)