Hosszú évek óta igyekeznek rájönni arra, ki is állhat a bitcoin nevezetű kriptovaluta megalkotása mögött, ám az eddigi próbálkozások mind kudarcot vallottak. Egy nemrég megjelent dokumentumfilmben ugyanakkor egy új nevet dobtak be a kalapba a fizetőeszköz lehetséges atyjaként.

Ahogy arról még márciusban az Index beszámolt, idén újabb rekordokat dönt a bitcoin, miután hetvenezer dollár fölé emelkedett az ára, és a szakemberek arról nyilatkoztak, ez még tovább nőhet az év végére. A legutóbbi történelmi csúcs 2021 őszén következett be, amikor a kriptovaluta ára 69 ezer dollár környékére szökött. Ennek köszönhetően a fizetőeszköz ismét igen népszerűvé vált, ezzel együtt komolyabb szabályozás alá is vonták. Magyarországon június 30-án lépett hatályba a kriptoeszközök piacáról szóló törvény, amellyel kapcsolatban a lapunknak korábban nyilatkozó Mogyorósi Attila, a CoinCash társalapítója arról számolt be, hogy a rendelkezés hatására megnőhet a kriptoeszközökbe vetett bizalom, illetve további tőkebeáramlást is eredményezhet.

Mint ismert, a bitcoint 2009. január 3-án egy Satoshi Nakamoto álnévre hallgató személy bocsátotta ki, közvetlenül a gazdasági világválság kirobbanása után. A kilétére azóta sem derült fény, bár egy Craig Steven Wright nevezetű személy a bíróságon már többedjére igyekezte bebizonyítani, hogy ő fejlesztette ki a digitális fizetőeszközt, ám egyelőre nem sikerült kellően alátámasztania, hogy ez valóban így lenne – sőt, többször ellentmondásba keveredett. Voltak olyan vélekedések is, miszerint Nakamoto egy japán programozó, ám ezzel ellentmondtak azon tények, hogy az illető a bitcoin fórumon brit angolt és amerikai szlengeket használ. Ennek hatására terjedt el az az elképzelés, hogy a bitcoin megalkotója nem egyetlen személy, hanem egy egész csoport. Ezt a felvetést elvetve az HBO Maxen nemrég debütált dokumentumfilm, a Digitális pénz: A bitcoin rejtélye szerint a Satoshi Nakamoto álnév mögött egy kanadai fejlesztő lehet.

Ahogy arról a dokumentumfilm rendezője, Cullen Hoback beszámol a produkcióban, úgy véli, forró nyomra bukkantak, vagyis rátalált a bitcoin mögött álló mesterelmére. Elmondása szerint nem egy programozóra kell gondolni, ahogy azt korábban tették, mivel a kriptovaluta atyja Peter Todd kanadai fejlesztő lehet, aki annak létrehozásakor az egyetemi éveit taposhatta. Ennek alátámasztására ugyan az alkotásban nem mutat be olyan bizonyítékokat, amelyeket nézve biztosak lehetnénk abban, hogy igaza van, de felvet néhány érdekes összefüggést. Mint azt a film megjelenését követően a rendező kifejtette a Washington Postnak, erős kijelentéseket tettek, de a közönségre bízzák, hogy a látottak fényében levonják saját következtetéseiket.

Hoback legfőbb bizonyítéka a kriptovaluta korai idejére nyúlik vissza, amikor 2010-ben Todd és Nakamoto beszélgetést folytatott a bitcoinfórumon. Az első bejegyzésben utóbbi részletezi a megoldást egy bonyolult problémára, amellyel a bitcoin szembesült, majd Todd, aki csak néhány nappal azelőtt csatlakozott a fórumhoz – és később azt állította, hogy akkor még igen keveset tudott róla –, körülbelül 90 perccel később válaszolt, kijavítva a bitcoin feltalálóját.

Természetesen, hogy pontosak legyünk, a bemenetek és a kimenetek nem egyezhetnek, ha a második tranzakciónak tranzakciós díja van

– írta Todd.

Ebből a rendező azt a következtetést vonta le, hogy a férfi nem Nakamotónak válaszolt, hanem valószínűleg épp váltogatott az álnevek között, így összekeverhette a két fiókját a fórumon, és igazából saját magát szerette volna kijavítani, csak épp a rossz felhasználónévvel tette. Ahogy a dokumentumfilmben kifejtik, az eszmecserét követően Nakamoto többé nem posztolt a fórumon, ahogy Todd is több évre eltűnt. Hoback kijelentése szerint más szakértők hozzáértésével összevetve a bitcoin feltalálójának kódolását inkább amatőrnek tartották, ami utalhat Todd akkori képességeire. Ahogy az is árulkodó lehet, hogy Nakamoto többnyire a nyári hónapokban volt jelen a fórumon, ami megint csak illeszkedhet például egy egyetemi tanrendhez. Szintén figyelemreméltó részlet, hogy a fejlesztő a brit angolt használja, ami egy újabb egybeesés, mivel Todd kanadai származású, Kanada pedig egykor brit gyarmat volt.

Mindent tagad

A filmben felreppent állítások kapcsán azóta Peter Todd is megszólalt, aki tagadta, hogy ő lenne Satoshi Nakamoto, illetve közölte, mindenkinek abba kéne hagynia a keresést. Elmondása szerint a bitcoin atyja nyilvánvalóan nem akarta, hogy megtalálják, így nem szabad segíteni azoknak, akik rá akarnak lelni. Azzal kapcsolatban pedig, hogy ő is belekeveredett az ügybe, úgy fogalmazott, nem csak ostobaságról van szó, de ez a kijelentés komoly veszélyt hordozhat magában őrá nézve.

A Washington Postnak kiemelte, az arról szóló híresztelések pedig, hogy mekkora gazdagságra tehetett szert Nakamoto – vagyis ő – a bitcoin fellendülése miatt, az emberrablók vagy más bűnözők célpontjává tehetik őt. A produkció megjelenésekor inkább el is utazott, hogy ne kerüljön veszélybe.

Hamisan azt állítani, hogy a hétköznapi vagyonnal rendelkező hétköznapi emberek rendkívül gazdagok, az olyan fenyegetéseknek teszik ki őket, mint a rablás és az emberrablás

– nyilatkozta Todd.

Akár dúsgazdag is lehet

A Washington Post úgy fogalmaz, amennyiben Nakamoto továbbra is hozzáférne ahhoz a nagyjából 1 millió bitcoinhoz, amelyhez a kriptovaluták korai szakaszában jutott, többé nem kéne aggódnia az anyagiak miatt. Az értéke ugyanis mára körülbelül 65 milliárd dollárra duzzadt, ami jelenlegi árfolyamon több mint 23 811 milliárd forintra jönne ki. A filmben ugyanakkor Hoback azt állítja, ha a bitcoin ára tovább emelkedik, a feltaláló még gazdagabbá válhat. Mint kifejti, szerinte éppen emiatt lenne fontos, hogy felfedjük a kilétét.

Úton van afelé, hogy végül a föld leggazdagabb emberévé váljon



– tette hozzá.

(Borítókép: Satoshi Nakamoto szobra Budapesten. Fotó: Kummer János / Getty Images)