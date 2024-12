Néhány héttel ezelőtt hivatalosan is megjelent az AirPods Pro 2-es készülékeken az Apple legújabb egészségügyi funkciója, aminek segítségével klinikai minőségű hallókészülékké alakíthatók a csúcskategóriás fülhallgatók. A funkció amellett, hogy segít a hallókészüléket viselők köré kiépült stigmák ledöntésében, demokratizálja is a hallássegítő technológiát, hidat képezve az orvosi eszközök és a fogyasztói elektronika között. Kipróbáltuk, hogyan végezhet profi hallásvizsgálatot az Apple fülhallgatójával, és azt is megnéztük, miként konfigurálhatja azt hallókészülékként, amennyiben szüksége van rá.

Az Apple még szeptember 9-én tartott egy nagyobb eseményt, aminek keretén belül új iPhone-okat, Apple Watch-okat és AirPodsokat lepleztek le. Emellett a már meglévő AirPods Pro 2 szintén új funkcióval bővült: az Apple fejlesztésének hála a készüléket már hallókészülékként is lehet használni – már amennyiben a hozzá csatlakoztatott iPhone, iPad vagy Mac a legfrissebb szoftververziót futtatja. Ahogy azt ráadásul az Apple-től már megszokhattuk, a vállalat nem csak holmi nagy szavakkal dobálózik, mivel ismét klinikailag elismert fejlesztést tettek le az asztalra – csakúgy, mint az Apple Watch-okon készíthető EKG-k esetében.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala jóváhagyta az első vény nélkül kapható hallókészülék szoftvert, a Hearing Aid Feature-t, amely az Apple AirPods Pro 2 fülhallgatóval kompatibilis. Miután telepítették és a felhasználó hallásához igazították, ez a funkció lehetővé teszi, hogy a megfelelő AirPods Pro modellek vény nélküli hallókészülékként működjenek. A szoftver célja a hangok felerősítése enyhe vagy közepes halláskárosodással rendelkező felnőttek számára

– olvasható az FDA által kiadott közleményben.

Az FDA emellett azt is részletesen ismertette, hogyan zajlott a funkció tesztelése:

118 résztvevő bevonásával klinikai vizsgálatot végeztek,

a vizsgálatban résztvevők mindannyian enyhe vagy közepes halláskárosodással rendelkeztek,

a tesztek bebizonyították, hogy az Apple AirPods Pro valódi előnyöket nyújt, és nem okoz semmilyen negatív hatást.

A funkció néhány héttel ezelőtt az iOS 18.1, az iPadOS 18.1 és a macOS 15.1 debütálásával egyidőben Magyarországon is elérhető lett, így most mi is megnéztük, hogyan vizsgálhatja meg hallását az AirPods segítségével – emellett pedig megmutatjuk, hogyan alakíthatja hallókészülékké az AirPodsot, amennyiben a vizsgálat során halláskárosodást észlelt a készülék.

Egyszerű, mégis profi

A hallásvizsgálat elvégzéséhez két készülékre lesz szüksége: egy AirPods Pro 2-re (az 1. generációs AirPods Pro és a nem „Pro” jelzővel ellátott Apple-fülhallgatók nem támogatottak), illetve egy iOS 18.1-et, iPadOS 18.1-et vagy macOS 15.1-et futtató iPhone-re, iPad-re vagy Macre. Csatlakoztassa AirPods Pro 2 fülhallgatóját Apple-készülékéhez, majd helyezze a fülhallgatókat a fülébe. Ezek után nyissa meg a Beállításokat, majd koppintson az AirPodsra és görgessen le a menü legaljára: amennyiben itt a verziónál azt láthatja, hogy 7B19, 7B20 vagy 7B21, akkor készüléke készen áll a hallásvizsgálatra. Amennyiben ennél régebbi verziószámot (pl. 7B17 vagy 7B18) mutat a készülék, az azt jelenti, hogy az AirPods Pro 2 még nem frissült a funkciót támogató verzióra. Ilyenkor érdemes a fülhallgatókat visszahelyezni a bölcsőbe, és várni egy-két órát, míg települ a szoftver.

Ha minden stimmel, indulhat a hallástesztelés. Nyissa meg az Egészség alkalmazást, ezek után pedig koppintson a Hallás majd a Hallásvizsgálat elvégzése menüpontokra. Helyezze az AirPods Pro 2-t a fülébe, keressen egy csendes helyet, ezek után pedig kövesse a képernyőn látható utasításokat. Az Apple először is tesztelni fogja, hogy a körülmények megfelelőek-e a vizsgálat elvégzéséhez, ha pedig mindent rendben találnak a szoftverek, a hosszas előkészület után kezdetét veszi a valódi teszt. Ezalatt különböző frekvenciákon szóló hangokat fog hallani vagy az egyik, vagy a másik fülében – feladata csak annyi, hogy amennyiben hangjelzést hall, koppintania kell egyet az iPhone kijelzőjére. A vizsgálat körülbelül öt percet vesz igénybe, a folyamat végére pedig az iPhone egy részletes diagramot készít hallásának minőségéről.

Amennyiben a szoftver nem észlelt halláskárosodást, úgy nincs más dolga, mint örülni az egészségének,

viszont ha nem talált mindent rendben, úgy az Apple képes a jövőben személyre szabni az AirPods hangzását, úgy, hogy az kompenzálja a halláskárosodást – nemcsak zenehallgatás, hanem a mindennapok során is. Persze megeshet, hogy önt már korábban diagnosztizálták enyhe vagy közepes halláskárosodással, ebben az esetben nincs szükség még a hallásvizsgálat elvégzésére sem – orvosi lelete alapján könnyedén konfigurálhatja az AirPods Pro 2-t a megfelelő beállításokra. Érdemes azonban észben tartani, hogy az Apple két fontos dologra is felhívja a figyelmet. Először is, hogy az AirPods hallássegítő funkciója csak az enyhe vagy közepes halláskárosulásban szenvedők helyzetén tud segíteni, illetve, hogy időbe telhet, amíg megszokja a Hallókészülék funkciót. Amíg hozzá nem szokik a használatához, a lehető legjobb élmény érdekében a vállalat szerint idővel és apránként érdemes módosítani a beállításokat.

Le a stigmákkal

És hogy miért hatalmas előrelépés az Apple új fejlesztése? Amellett, hogy a fülhallgató megfizethetőbb, mint a legtöbb profi hallókészülék, még megjelenése és formatervezése is elegánsabb, így a felhasználók diszkréten használhatják a hallókészülék-funkciókat, anélkül hogy stigmatizációtól kellene tartaniuk. Ez kiemelten fontos a társadalmi elfogadottság szempontjából, hiszen a hallókészülékeket használók nap mint nap találkozhatnak a társadalmi kirekesztés vagy a megbélyegzés jelenségével. Az AirPods Pro 2 új hallókészülék-funkciója azonban nemcsak a halláskárosultak életminőségét javítja: a fejlesztés demokratizálja a hallássegítő technológiát, és hidat képez az orvosi eszközök és a fogyasztói elektronika között egy olyan világ felé mutatva, ahol a hallássegítés mindennapi és természetes része lehet az emberek életének.

Az AirPods Pro 2-ről készült tesztünket ide kattintva olvashatja el, míg az Apple hallássegítő funkcióiról ide kattintva kaphat még részletesebb tájékoztatást.

