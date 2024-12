Bill Clinton páncélozott limuzinja – nem biztos, hogy ez kell feltétlenül a karácsonyfa alá, de az biztos, hogy óriási ritkaság különleges kialakításával, műholdas kommunikációjával, páncélozott borításával. És hát igen szép forma is.

Negyven éve az Egyesült Államok elnöke új elnöki autót kapott, egy vadonatúj Cadillacet. Ronald Reagan szakított a Lincolnokkal, amelyeket számos elődje használt, és visszatért a luxusautókhoz, és mikor 1993-ban egy új elnök, Bill Clinton lépett hivatalba, egy vadonatúj Fleetwood Broughambe ült. Az ő Cadillacje ez idáig az egyetlen nyilvánosan megvásárolható elnöki limuzin.

Az autót a General Motors gyártotta az Egyesült Államok titkosszolgálatának közreműködésével, szigorú szabályok szerint építették. Nem Clinton választotta ki, mert ez azon kevés döntések egyike, amelyet nem hozhat meg az amerikai elnök. Ez volt az első a három egyforma limuzin közül, amelyeket az elnök hivatalos használatra a Fehér Házba rendelt. Persze nem egy átlagos Fleetwood volt, nem szériamodellből építették, hanem a speciális célra alkották meg.

A motorja egy Chevrolet pick-upból származó 7,4 literes, 260 lóerős V8-as motor, maximális sebessége 229 kilométer óránként. Beszereltek telefont, internetet, és műholdas kapcsolatot is tudott létesíteni. Clinton Cadillacje, ami 6 személyes volt, kicsit magasabb, mint a szériamodellek, hogy

maximalizálja az üvegfelületet, amelyen keresztül az állampolgárok láthatják az államfőt a felvonulások alkalmával.

Az első és hátsó ülések szeparálhatók egymástól egy ablaküveg felhúzásával. Páncélborítású, és kibír közepes robbantásokat is, tömege több mint 4 tonna, nem szabványosak a felfüggesztések, a fékek, a kerekek és a gumik sem. Minden kisebb-nagyobb átalakítás a biztonságot célozta.

A General Motors tulajdonképpen újratervezte a szériaautót, amelybe klímát is tett speciális légtisztító rendszerekkel és fedélzeti oxigénellátással.

A 849 kilométert futott kocsit januárban megvehetjük magunknak, de nem biztos, hogy jól járunk vele. Sokat fogyaszt, és már nem is túl korszerű, bár fénykorában nagyon high-technek számított az újításaival. A kocsit értékesítő aukciósház szerint a három elnöki Cadillac összköltsége körülbelül hatmillió dollár volt legyártásukkor. A most árverezésre kerülőn kívül az egyik egy múzeumban, a másik pedig a titkosszolgálat tulajdonában van ma is.