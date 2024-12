Ha miénk a környék lakóinak pénze, ringbe is szállhatunk az egyedi kialakítású, csodálatos formatervezésű Aston Martinért. Vadászkutyáknak is ideális.

Két éve 1,36 milliárd forintért árverezték el james Bond autójának másolatát, a DB5 Aston Martint, amiben Daniel Craig furikázott titkosügynökként. A fényszórói közt egy géppuska-utánzat is volt, ahogy a Nincs idő meghalni Bond-filmben is láthatjuk. Akkor a filmhez 8 autót gyártottak le különleges felszereltséggel, de csak egyet árvereztek el. Viszont egy másik Aston Martint is eladásra kínáltak ugyanekkor, a V8-at, ami szintén szerepelt a filmben.

Most megint eljött az idő, hogy a tehetősebbek a zsebükbe nyúljanak, ugyanis újabb klasszikus csodaautó kerül kalapács alá. Az 1966-os Aston Martin DB6 Shooting Brake-ből csupán 3 készült és most az egyikért versenybe szállhatunk. Kérdés, hogy megéri-e minden pénzünket (és anyánkét, a szomszédét és az egész utcáét) erre költeni?

Az eredeti tulajdonos, David Brown átalakíttatta a kocsit, például az üléseket, hogy vadászkutyája is kényelmesen elterpeszkedhessen benne. A londoni FLM Panelcraft, amely leginkább a Rolls-Royce karosszériájáról ismert, praktikusabb dizájnt dolgozott ki az autónak magasabb tetővel, osztott csomagtérajtóval és nyitható oldalablakokkal. Nem csoda, hogy a brit Formula–1-es versenyző, Innes Ireland is beleszeretett és a három legyártott példány közül az elsőt megkaparintotta magának.

A háromból csak egy készült baloldali kormánnyal, az a bézs bőrüléses zöld színű, amit most árverésre bocsájtanak. Ez a klasszikus példány több tulajdonosváltást követően részben bontott állapotban bukkant fel Hollandiában. Később egy francia gyűjtő vásárolta meg, és a Wellingborough-i Spray Tec márkaspecialista 15 hónap alatt restaurálta Angliában. Kikiáltási ára: 550–700 ezer euró.