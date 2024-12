A Microsoft egyre több kritikát kap a Windows 11 idén ősszel kiadott 24H2-es főverziója miatt. Az operációs rendszer idei frissítése több ismert hibával debütált, bár ezek eleinte nem tűntek komolynak. Leginkább a játékosok szembesülhettek problémákkal, mivel néhány, az Easy Anti-Cheat régebbi verzióját használó játék nem működött megfelelően, vagy egyszerűen el sem indult.

Azonban hamar kiderült, hogy a helyzet korántsem ennyire egyszerű. Sorra érkeztek a beszámolók újabb, súlyosabb hibákról, amelyek miatt bizonyos számítógépeken blokkolni kellett a legfrissebb Windows 11-re való frissítést. A Microsoft nemrég hivatalosan is elismerte az egyik problémát: a 24H2 verzió alatt hibásan működik az Automatikus HDR funkció, többek között emiatt is frissítési tilalmat vezettek be.

A legújabb hibajelenségről, amely talán az idei főverzió legsúlyosabb problémája, szenteste napján adott tájékoztatást a Microsoft. Kiderült, hogy ha a 24H2 verzió tiszta telepítése pendrive vagy DVD segítségével történt, és a telepítési folyamat során az októberi vagy novemberi összegző frissítések is felkerültek,

akkor előfordulhat, hogy a Windows Update nem tudja letölteni és telepíteni a későbbi biztonsági frissítéseket.

A Microsoft szerint a probléma egyetlen megoldása, ha a felhasználó teljesen újratelepíti az operációs rendszert, mégpedig egy olyan telepítőkészlettel, amely már tartalmazza a decemberi frissítéseket is.

