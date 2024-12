A 2024-es CES kiállításon bemutatott LG SIGNATURE OLED T mind technológiai, mind formatervezési szempontból hatalmas ugrást jelent. A csúcstechnológiás, önálló fénykibocsátásra képes pixelekből álló képernyő képes átlátszóból hagyományos kijelzővé alakulni, ez az egyedülálló képesség pedig egyrészt garantálja a hagyományos OLED kijelzők esetében megszokott nézői élményt, másrészt példátlan szabadságot nyújt a lakberendezés terén.

Az LG világszerte elismert átlátszó OLED képernyője korábban felkerült a TIME magazin legjobb találmányainak 2024-es listájára (Best Inventions 2024), és összesen öt innovációs díjat – köztük egy, a legjobb újdonságoknak járó Best of Innovation elismerést – kapott a 2024-es CES kiállításon.

A felhasználók egyetlen gombnyomással könnyedén válthatnak az átlátszó és hagyományos üzemmódok között. Átlátszó üzemmódban az OLED T olyan futurisztikus élményt nyújt, amelynek varázsát csak akkor érthetjük meg igazán, ha saját szemünkkel látjuk. A képernyőn a tartalom úgy jelenik meg, mintha a levegőben lebegne, a vizuális elemek pedig a környező tér „összeolvadásával” szinte hipnotikus hatást keltenek – olvasható a vállalat által kiküldött közleményben.

Nem csak ettől különleges

Az LG OLED T emellett egy sor, a készülék egyedi képességeit kihasználó funkcióval is rendelkezik, amik igazán különlegessé teszik a felhasználói élményt. E funkciók egyike a T-Objet nevű Always-On kijelző, amely képernyőt átlátszó digitális vászonná alakítja át: ideális a művészeti alkotások, videók vagy fényképek elegáns megjelenítésére.

Hasonlóan izgalmas megoldás az ún. T-Bar, amely egy információs sáv a képernyő alján, ami a felhasználó számára érdekes sporteredményeket, az okosotthon-eszközök állapotát, de időjárás-előrejelzéseket és az éppen lejátszott dal címét is kijelzi. A képernyő többi része ilyenkor kikapcsolt állapotban marad, így az LG „gyakorlatilag láthatatlan” kijelzője mögötti tér szabadon látható. A kényelmes használatot szolgálja továbbá a T-Home nevű felhasználói felület, amely rendezett áttekintést nyújt az elérhető szolgáltatásokról, valamint gyors hozzáférést biztosít az alkalmazásokhoz, beállításokhoz és egyéb funkciókhoz.

Lenyűgöző, 77 hüvelykes képernyőmérete ellenére az LG OLED T-vel bármely helyiség nagyobbnak érződik. A készülék olyan szabadságot kínál, amit a hagyományos tévék nem képesek megadni: átlátszósága miatt a tér bármely pontján elhelyezhető anélkül, hogy tolakodó lenne. Az OLED T-t akár az ablakok elé is rakhatjuk anélkül, hogy a természetes fénytől vagy a kilátástól elzárnánk a szobát.

Egy ház árával vetekszik

Az LG saját fejlesztésű Zero Connect Box-a egy veszteségmentes, késleltetés nélküli, kábelmentes mozgókép- és hangátviteli megoldás, amellyel az OLED T az esztétikai értéke mellett fokozott szórakozási élményt is ígér. A 4K tartalmakat a készülék 120 hertzes változó képfrissítési rátával képes lejátszani, továbbá NVIDIA G-SYNC kompatibilis és AMD FreeSync Premium tanúsítvánnyal is rendelkezik, így a tévén mindig szakadozásmentes marad a játék. A felhasználók így nem csak zavaró kábelek, de bosszantó képi tényezők nélkül is élvezhetik a kivételes képminőséget.

A tökéletes képminőség és a magával ragadó nézői élmény 2013-as piaci debütálásuk óta az LG OLED televíziók védjegye, és ez az LG SIGNATURE OLED T esetében sincs ez másképp. A modell valósággal életre kelti a képeket, élénk, pontosan reprodukált színekkel és végtelen kontraszttal. Az LG fejlett α11 mesterségesintelligencia-processzorával az OLED T ráadásul önállóan optimalizálja mind a kép-, mind a hangminőséget, így páratlan vizuális és hangzásélményt nyújt. „Az LG SIGNATURE OLED T egy kivételes, felhasználóközpontú innováció, amely egyedülálló és sokoldalú nézői élményt és példátlan térbeli lehetőségeket kínál” – mondta Park Hyoung-sei, az LG Média és szórakoztatóelektronika üzletágának elnöke.

És hogy mindez mennyibe kerül? Jobb, ha előtte leül. Az LG a Signature OLED T modell egyetlen, 77 hüvelykes variánsát kereken 60 ezer dollárért értékesíti – ez átszámítva körülbelül 23,5 millió forintnak felel meg adók és egyéb nyalánkságok nélkül. Bátran kijelenthető tehát, hogy az LG tévéjének ára már-már egy házéval vetekszik.