Hosszú várakozás után a Google végre az Apple-felhasználók számára is elhozza a Material 3-as dizájnnyelvet. A vállalat a napokban szélesebb körben is elkezdte bevezetni a megújult Gmail felületet iPhone-on és iPaden, miután az év eleji tesztidőszak sikeresnek bizonyult; hamarosan tehát az ön készülékére is megérkezhet a friss verzió.