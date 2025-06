Kutatók egy csoportja vizsgálta meg, hogy jelenleg a TikTokon egyre gyorsabban terjedő sminkes és bőrápolási videók voltaképp mennyire hasznosak, vagy épp károsak a bőrnek. Az eredmény elképesztő volt, ugyanis a fiatal lányok által készített videók többsége olyan termékeket mutat be, amik azon túl, hogy együtt nem segítenek a bőrön, irritációt, hosszú távon pedig allergiát is okozhatnak, továbbá az összetevők akár maradandó károsodással is járhatnak.