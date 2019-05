WHO: Algéria és Argentína maláriamentes

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) maláriamentessé nyilvánította Algériát és Argentínát, derült ki az ENSZ-szervezet szerdai közleményéből. A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerdai közleményében méltatta mindkét ország "rendületlen elkötelezettségét és kitartását" a trópusi betegség elleni küzdelemben.

A malária kórokozóját 1880-ban, Algériában azonosította egy francia orvos, Charles Louis Alphonse Laveran. Az észak-afrikai országban 2013 óta nem fordult elő belföldi megbetegedés, míg Argentínában 2010 óta nem történt maláriás megbetegedés. Egy országot akkor nyilvánítanak maláriamentessé, ha három egymást követő éven át nem jegyeznek fel belföldi megbetegedést. A WHO nyilvántartása szerint jelenleg 38 ország illetve igazgatási terület nevezhető maláriamentesnek – Magyarország 1964 óta az.

A szúnyogok által terjesztett betegség évente több százezer ember halálát okozza a világon, túlnyomó többségüket Afrikában. A lázzal és vérzésekkel járó megbetegedés halálos kimenetű is lehet, ha nem kezelik időben. A WHO adatai szerint 2017-ben világszerte 435 ezer ember halálát okozta malária, az áldozatok mintegy 60 százaléka 5 év alatti gyerek volt.

2019 áprilisában kezdődött a világ első maláriaellenes oltókampánya gyerekek számára Malawiban. A WHO Malawi mellett Ghánát és Kenyát választotta ki a vakcina bevezetésére az érintett országok együttműködésével. A programot szándékosan csak fokozatosan vezetik be a szervezet tanácsadó testületének javaslatára. Az RTS,S nevű oltóanyag kifejlesztése mintegy 30 évig tartott, a WHO azt reméli az oltási kampánytól, hogy több tízezer ember életét mentheti meg. (MTI)

(Borítókép: szúnyogirtás Indiában. Fotó: Debajyoti Chakraborty/NurPhoto via Getty Images Hungary)