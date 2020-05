Júniusban derül ki, biztonságos-e a hidroxiklorokin

Június közepére várható a malária elleni hidroxiklorokin biztonsági vizsgálatának eredménye – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden, egy nappal azután, hogy felfüggesztették a gyógyszer klinikai tesztjeit a koronavírus okozta COVI-19 betegségben szenvedők kezelésére.

A WHO hétfőn bejelentette, hogy felfüggeszti a nemzetközi klinikai teszteket, miután a Lancet brit orvosi szaklapban megjelent egy tanulmány, amely szerint emelkedett a halálozási arány a hidroxiklorokint kapó páciensek körében, mert a szer szívritmuszavart okozhat – írja az MTI.

A friss közleményben azt írják, hogy a végleges határozatot azután fogják meghozni a szer negatív vagy pozitív hatásairól, illetve pozitív hatásainak esetleges hiányáról, miután az illetékes szakértői csoport végzett a jelenleg elérhető adatok tanulmányozásával. Ez várhatólag június közepén lesz.

Eközben Carissa Etienne, a WHO regionális igazgatója azt mondta, hogy a koronavírus-járvány új gócpontja Európa után most már az amerikai kontinens. Szerinte nem jött el az ideje a korlátozások lazításának, több országban, például Brazíliában ugyanis továbbra is gyorsulóban van a fertőzés terjedése. Ennek alátámasztására rámutatott, hogy az egy hét alatt regisztrált halálos áldozatok száma a világjárvány kezdete óta Brazíliában volt a legmagasabb múlt héten.