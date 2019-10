Szekrénybe rejtett képek: ismeretlen fotók a forradalmi Budapestről

Bő 60 évig várták sorsukat a szekrény mélyén azok az 1956-os fekete-fehér fotók, melyekből most először, itt az indexen látható válogatás. A forradalom napjaiban és nem sokkal a leverése után lőtt amatőr képek a mások által is sokat fényképezett október-novemberi pesti jeleneteit mutatják új szögből, az utcákat rovó ismeretlen nézőpontjából, ‘56 ikonográfiáját gazdagítva. Kinyitjuk a dobozt.

Nincs még egy forradalmunk, nincs még egy háborúnk, nincs még egy eltiport szabadságkitörésünk, nincs a modern történelmünknek még egy középpontja, amely annyira jól dokumentált képileg, mint 1956. Profi és amatőr fotósok itthonról, külföldi lapok és hírügynökségek ideküldöttei, híradósok és játékfilmes stábok, a történelmi jelentőségű itt és mostot megörökíteni akarók sora, akik közül a legtöbben a “tűzszünet”, a forradalom látszólagos győzelmének néhány napjában járták a várost, de azelőtt és azután is: ‘56 Budapestjét nem csak utólagos rekonstriókból ismerjük.

A szétszórt, világgá hányódott képek közül a rendszerváltás óta egyre több kerül elő, akkor is, ha tudjuk, sokszor ennyi már nem lesz meg soha. Szerencsére vannak remek gyűjtőhelyek is, a Magyar október oldalon térképen is kereshetünk ‘56-os képeket és helyszínazonosított mozgóképeket, de a Fortepanon is ezernél több, kapcsolódó felvétel között lehet böngészni. A látszólagos bőség mögött azonban alapvető hiányok van. Rendkívül kevés kép áll rendelkezésre a vidék forradalmáról, de a különböző forradalmi bizottságok, testületek, munkástanácsok működéséről is alig van fotó, ahogy a forradalom napjaiból a Parlamentből szintén szinte nincsenek.

Ezért is fontos, hogy még ennyi idő után is, szinte minden évben előkerül egy addig ismeretlen tekercs vagy tekercsek: így az elmúlt években a Fortepan révén nálunk láthatták egy Amerikába került, ismeretlen szerzője miatt rejtélyesés képhagyaték darabjait, Nagy Gyula lebilincselő, félprofi forradalmi képeit, két éve pedig azt a bizonyos 13. tekercset, amit nem vittek magukkal Dél-Amerikába az Aranycsapat tagjai.

Az idei találat egy győri régésztechnikusé, aki egyúttal szenvedélyes 1956-os gyűjtő. Horvát Tamásnak is volt családi indíttatása, hogy a forradalom emlékével foglalkozzon: dédapját, Sztálinváros ellentmondásos megítélésű rendőrparancsnokát ‘56 után halálra ítélték, a kivégzés a családi emlékezés szerint felesége könyörgő levelére maradt el, és jött helyette börtön a ‘62-es amnesztiáig. A leszármazottnak mára jelentősebb forradalmi magángyűjteménye van, így talált rá a Vaterán arra az ötven fényképre is, melyekből itt 15-öt láthatnak. A fotók 1956 után évtizedekig egy szekrény aljában lapultak, készítőjükről pedig csak annyit tudunk, hogy néhány évvel ezelőtt meghalt, özvegye pedig még most, a rendszerváltás után harminc évvel sem akarja felfedni kilétét..

"Terven felüli ócska vas" "ez a forró szeretet" - a forradalmi graffiti egy kilőtt szovjet lövegre firkálva hirdeti a szovjet-magyar barátság elképzelt jövőjét a következő ötéves tervre. A körúti villamossínen álló roncs körül bámészkodók, valószínűleg az átmeneti fegyvernyugvást és össznépi optimizmust hozó hozó október 29-31. közötti napok valamelyikén járunk. (Fotó: Horvát Tamás)

A Magyar Rádió Bródy Sándor utcai székháza, az első, október 23-i fegyveres harcok helyszíne. A lukacsosra szaggatott épületet az oroszok 25-én foglalták vissza, majd a "tűzszünetben", október 29-től a piliscsabai páncélosok vették birtokba Solymosi János parancsnoksága alatt - valószínűleg az ő katonáit látjuk az erkélyen. A homlokzatra hamarosan kiírták, hogy SZABAD Magyar Rádió, ezt itt még nem, de a hangszórókat láthatjuk. Az adást a forradalom napjaiban nem innen, hanem a parlamentből sugározták. (Fotó: Horvát Tamás)

A forradalom napjaiban jelentős gondot okoztak a szeméthegyek, hiszen a harcok kitörése után a Fővárosi Köztisztasági Vállalat munkája is szünetelt. Itt azonban nem csak ezt, hanem könyvégetés maradványait látjuk. Szovjet és leninista könyvekből több helyen raktak máglyát a forradalom első napjaiban, a legismertebb a Szovjet Kultúra Háza előtti tüzezés volt. Ezen a képen a Lenin (ma: Teréz) körúton a Horizont könyvesbolt kirakatát és égetni valónak ítélt köteteteit látjuk. (Fotó: Horvát Tamás)

Roncsok és barikádként újrahasznosuló villamosok a Kálvin téren. A teherautók talán a Rádió ostromában égtek ki, a villamos túloldalán más képekről ismert felirat a házi őrizetben lévő hercegprímásról: Mindszenty visszatér. (Fotó: Horvát Tamás)

A Szabadság téri szovjet emlékmű címertelenítése tűzoltólétráról, fent már magyar nemzeti a lobogó. Október 23. talán a Sztálin-szobor ledöntésével lett tüntetésből forradalom, és '56-nak nagyon sok településen is a jelképrombolás volt a kulcseseménye. A Szabadság téren a ma is látható szovjet emlékművön kívül állt egy szovjet szobor is, egy moszkvai másolata, amit még Sztálin "adott ajándékba" a magyar dolgozóknak. Az allegorikus kommunista család emlékművét nem állították helyre a forradalom bukása után sem, szemben a ma is álló, körbekerített szovjet emlékművel. (Fotó: Horvát Tamás)

Tóth Ferenc ÁVH-százados felakasztott holtteste egy körúti fán. Miután felismerték, az államvédelmi tiszt a VI. kerületi nemzetőrségre menekült be, ahonnan a tömeg követelésére kiadták. Az önbíráskodás miatt a megtorlás során három embert végeztek ki. (Fotó: Horvát Tamás)

A legsúlyosabb harcok az Üllői út - Ferenc körút kereszteződése környékén, a Kilián laktanyánál és a Corvin közben voltak. A képen kezében fegyverrel közeledő férfi jó eséllyel szintén a Corvin köziek közé tartozott. A háttérben kiégett tankok és Joszip Sztálin szovjet önjárók roncsai. (Fotó: Horvát Tamás)

Szovjet katona mésszel leöntött holtteste és járókelők, a Ferenc- vagy Józsefvárosban lehetünk. (Fotó: Horvát Tamás)

Ruszkik haza! Kétnyelvű felirat a Bizományi Áruház kirakatán. (Fotó: Horvát Tamás)

Szovjet harckocsioszlop hagyja el Budapestet, talán a Népköztársaság útján (ma: Andrássy út). A legvalószínűbb időpont október 29. délután, ekkor kezdődött a szovjet “kivonulás”, amiről akkor úgy tűnt, a forradalom győzelmét jelenti. Másnap az oroszok úgy döntöttek, visszatérnek, ami november 4-én be is következett, a forradalom bukását hozva magával. (Fotó: Horvát Tamás)

A Köztársaság téri pártház ostroma után, a kilőtt pártszékház fellobogózva. (Fotó: Horvát Tamás)

Szintén a Köztársaság tér: elesett felkelő letakart holtteste lukas zászlóval, halottak napi krizantémmal. (Fotó: Horvát Tamás)

Az eddigi képek a forradalom napjait mutatják, az ismeretlen fotós azonban a szovjet bevonulás, a forradalom eltiprása után is folytatta a fényképezést. Sorozatunk utolsó három kockája valószínűleg november közepe után készülhetett, amikor a maradék ellenállást az oroszok nagyrészt már felszámolták, a harcok pusztítása azonban ott volt mindenhol. Itt: löveg és kidőlt villanyoszlop a Keletinél, a pályaudvar előtti földszintes építmény a félbemaradt metróépítés barakkja lehet. (Fotó: Horvát Tamás)

Ugyancsak a Baross tér, a lencse ezúttal a Rákóczi út felé néz. A felkelők november 3-án felállított ágyúját a Vörös Hadsereg hamar szétlőtte, a felkelők bázisa a Baross tér 19. számú háza még egy napig tartott ki. (Fotó: Horvát Tamás)

Utolsó kocka: vereség után, rommá lőtt házak közt baktató tömeg. 1956, Budapest. (Fotó: Horvát Tamás)

Köszönjük Varga Jajó, Tamási Miklós és Eörsi László segítségét