A Cupra Born a Volkswagen ID.3 álcázott tesója, ugyanis előbbi sokkal inkább tűnik sportos ferdehátúnak, mint villanyautónak. A bronzelemekkel színesített csatahajószürke fényezésével és a hatalmas felnijeivel inkább egy kétliteres turbómotort néznénk ki belőle, pedig a valóságban tisztán elektromos autóról van szó.

Gyorshajtókra vadászott a rendőrség, és néhány óra leforgása alatt rengetegen érdemeltek ki maguknak egy befizetendő csekket. Azt ígérik, hogy a jövőben is várhatók hasonló ellenőrzések a harmadik kerületben.

Az F-150 és a Ranger után a Broncóból is készült Raptor változat. A terepjáró külseje elég határozott lett: kiszélesítették, megemelték, és beleraktak egy erős motort. A futómű a FOX-től érkezett, a motor pedig egy 405 lóerős, 2,7 literes EcoBoost lett.

Hivatalosan is megkapta a felszállási engedélyt a Klein Vision Aircar. A rendkívül fura, autóra csak nyomokban emlékeztető szerkezet már 2020-ban is repült, de mostanra a hivatalos légi alkalmassági bizonyítványt is megkapta.