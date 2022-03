Használt Toyotát teszteltünk az egyterűek elfeledett kategóriájából, közben az Audi egy elektromos kombit mutatott be. Egy Porsche, egy Merci és egy mentőautó harcáról is szó lesz, továbbá utcai raliautó és csökkenő üzemanyagárak a nagykerben. Totalcar Híradó.

A Toyota Verso egy szinte teljesen kihalt faj képviselője, ugyanis egyterű. A praktikus és tágas családi autók kenyerét elvették a hobbiterepjárók, de ez nem azt jelenti, hogy ettől ne lennének jók. Egy 2017-es, használt Versót teszteltünk. Vannak buktatók?

Az Audi mindig tudta, hogyan kell gyönyörű kombikat készíteni, és ezt a tudását most az új A6 E-Tron kapcsán kamatoztatja is. Az elektromos újdonság szívdöglesztően néz ki, és talán a hagyományos kombik műfaját is kicsit visszahozza a divatba.

Mentőautó esetén akár élet-halál kérdése is lehet a környezetében közlekedők figyelmessége, de ezt sajnos nem mindenki látja így. Egy Merci szeretett volna egy kis előnyhöz jutni a mentő mögött, de jött egy Porsche, és ezt nem hagyta.

A Prodrive elkészítette a Dakaron is versenyző, BRX Hunter néven ismert raliautó utcai változatát. A Prodrive Hunter T1 esetén remek alapokból építkezhettek, de a végeredmény azért nem lett annyira utcai még így sem, maximum valami olyasmi.

Csökkent az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, nem is kevéssel: a benzinért literenként 40 forinttal, a gázolajért pedig literenként 70 forinttal kérnek kevesebbet. A hatósági ármaximum nélkül még mindig a mostaninál drágábban tankolhatnánk, de az sem tart örökké, így ez a csökkenés némi bizakodásra adhat okot.