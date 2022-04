Ahogy egyre nő az üzemanyagok ára, úgy egyre jobban felértékelődik bármilyen megoldás, ami a fogyasztást ténylegesen csökkentheti. Még akár a sebességkorlátok csökkentése is megoldást kínálhat erre a problémára.

Sokrétű harcjármű a Gidrán, ami török–magyar koprodukcióban készül és Magyarországnak is lesz belőle 300 darabja. De mit tud a valóságban egy ilyen?

A Tulaj a pályán legfrissebb részében egy öreg Mazda és képzett sofőrje kerülnek a középpontba. A Mazda MX-5 eleve kiváló, amihez a stratégiailag fontos pontokon hozzá is nyúltak. De jó autót is csak jó pilóta tud rendesen kiautózni.

A DeLorean a legtöbb ember számára a Vissza a jövőbe-filmek kapcsán ugrik be, mint az időgéppé alakított autó. Lassan a célegyenesben van az új modell is, amit a gyártó várhatóan augusztusban mutat majd be a nagyérdeműnek.

Az Audinak állítólag a McLaren F1-es részlegére fáj a foga. A pletykák szerint beszállnának a száguldó cirkuszba, de költséghatékonyabbnak tűnik egy már meglévő csapatot egyben megvenni, mint egy sajátot összeállítani a nulláról.