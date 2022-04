Itt az új 7-es BMW, de hogy néz már ki?

Talicskán tolta be jókora hódpofáját a legújabb 7-es BMW, a bajorok csúcslimuzinját sokan vizuális környezetszennyezésnek minősítenék. Mutatunk egy használt Mercedest is, valamint a legújabb Ferrari is lelepleződik a Totalcar Híradóból. Na meg az is kiderül, hogyan lehet öt nap alatt eladni egy autót.