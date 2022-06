A pápaszemes Mercedes E osztályt, vagyis W210-et a rozsdásodási hajlama tette hírhedté. A MűhelyPRN legújabb részében átvizsgáltunk egy olyat, ami 770 ezer futott kilométer után is egyben van még. De milyen az állapota?

Ha valakinek a SsangYong Mussót említik, akkor talán még mindig egy csúnyácska terepjáró jut eszébe. De ez már a múlt: a jelenlegi Musso ha nem is klasszikusan szép, sokkal európaibb, mint távoli ősei.

A Dacia emblémájába könnyű belelátni a sörnyitót, de ennek most vége lesz: arculatváltásra készül a gyártó. Az új jelvény egy X-re hasonlít, amibe akár egy D és egy C betűt is beleláthatunk, ha szétbontjuk.

Sokan szívesen vesznek autót márkakereskedésből, hiszen ott új autókat is árulnak, illetve sokszor szervizt is üzemeltetnek, biztosan jól átnézik a beszámított autókat is és helyben meg is csinálják, ha kell. Nem minden hely ilyen.

Rengeteg tényező határozza meg, hogy egy autó mennyire tartja az értékét. A tartósság, az alkatrészellátás, a javíthatóság és még ezer más. De mi a helyzet a színnel? Bizony, az is egy fontos tényező.