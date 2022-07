Egy jó francia autó, amit senki nem mer megvenni, illetve a Covid-műszaki rejtelmei. Szó lesz még egy rendőrautóról, ami egy drogdílertől származik és ráadásul még Corvette is, egy bringásról, aki annyival ment, ami még egy sportmotortól is nagy szám, illetve lesz egy váratlanul hosszú tréler is. Totalcar Híradó.