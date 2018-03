Ismeretlen, halálos betegségre figyelmeztet a WHO

Frissítette a potenciálisan világjárványt okozó betegségek listáját az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO), ami alapján évek óta azt javasolja a szervezet, hogy megkettőzött erőkkel folyjon a kutatás és vakcinafejlesztés, ha nem akar a világ a pestishez vagy spanyolnáthához hasonló pusztító járványokkal szembesülni.

A listát először 2015 decemberében állította össze a WHO, akkor a krími-kongói vérzéses láz, az Ebola, a Marburg-vírus, a Lassa-láz, a MERS-vírus, a SARS-vírus, a Nipah-láz és a Rift-völgyi láz került fel a sürgős cselekvést kívánó járványos betegségek listájára.

A listát rendszeres időközönként felülvizsgálja a WHO, és a nemzetközi epidemiológiai adatok alapján frissíti. 2017 januárjában a Zika-vírus és az SFTS-szindróma (kullancsok okozta, magas lázzal járó trombicitopénia, alacsony vérlemezkeszám) volt a két új belépő, és most, 2018 február elején ismét felülvizsgálták az “R&D Blueprint” néven emlegett kórlistát. Ez alapján a WHO azt javasolja, hogy a következő betegségek esetében fokozzák a kutatási és fejlesztési tevékenységet a közegészségügyi szervezetek:

krími-kongói vérzéses láz

Ebola- és Marburg-vírus

Lassa-láz

a MERS-CoV és SARS-vírus

Nipah-láz és társai

Rift-völgyi láz

Zika-vírus

X-kór

Mint látható, az SFTS-szindróma kikerült a sürgős cselekvést kívánó betegségek közül, bekerült viszont tizediknek egy rejtélyes betegség:

az X-kór.

Kis túlzással azt lehet mondani, hogy az X-kór az emberiséget rövid idő alatt kipusztító Jolly Joker a betegségek francia kártyájában.

Az X-kór egyelőre nem létezik, tudományos szemszögből nézve az “ismert ismeretlen”, az esemény, amiről nem tudni, hogy pontosan mikor, hol és milyen formában, de nagy valószínűséggel be fog következni. Lehet egy idáig teljesen ismeretlen vírus, ami az állatvilágból átugrik az emberekre, lehet egy mesterséges, katonai, biotechnológiai fejlesztés, ami elszabadul, lehet ismert kórokozók mutációja, egyesülése, vagy akár összehangolt terrortámadás eredménye. A WHO azért rakta fel a listára az X-kórt, hogy figyelmeztesse a világ kormányait, erre a megjósolhatatlan esetre is fel kell készülni.