Új, több ezer éves Nazca-vonalakat találtak

Egy perui régészcsoport megdöbbentő felfedezést tett: több mint 50, korábban nem ismert vonalat fedeztek föl azon a vidéken, ahol a világhírű Nazca-vonalakat is megtalálták. Az új vonalak közül néhány több száz évvel régebbi, mint a már ismertek.

A Nazca-vonalak évtizedek óta foglalkoztatják a tudósokat, mert sem a megalkotásuk pontos módszerét, sem a létezésük okát nem értik. A vonalakat a vörös sivatagi homok felső rétegének elhordásával és elsimításával alakították ki: így látható lett alatta a sápadtabb talaj. A Nazca és Palpa városa közt fekvő Nazca-sivatagot elképesztő rajzok borítják – már évszázadok óta. A titokzatos vonalakat – amik nagy magasságból furcsa, de jól kivehető rajzokat adnak ki – a Nazca-törzs tagjai alkották időszámításunk szerint 200 és 700 között.

A kutatók szerint az új vonalakat még ennél is korábban készíthették, és nem is a nazcák, hanem a Paracas és a Topará törzs tagjai, akik időszámításunk előtt 500 és időszámításunk szerint 200 között éltek a térségben.

A vonalak közül néhány geometriai forma; mások egyszerű vonalak; megint mások állatokra vagy tárgyakra hasonlítanak. Csak annyi bennük a közös, hogy talajszintből nem is látni, hogy mit ábrázolnak; épp ezért nem meglepő, hogy csak a repülőgépek feltalálása után fedezték föl őket.

A most megtalált Paracas-vonalak a megfelelő szögből szabad semmel is láthatók. Az ő vonalaik között gyakoribbak voltak az emberi formák is, szemben a Nazca-vonalak geometrikus mintáival.

A National Geographic videót is készített az új vonalakról:

Bár az új vonalak az UNESCO által is védett Nazca és Palpa között fekszenek, regisztrálni kell őket a perui kormánynál, hogy rájuk is kiterjesszék a védelmet.

(Science Alert | National Geographic)