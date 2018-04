Magyar fizikus tanulmánya is segített megtalálni a hemzsegő fekete lyukakat

Április elején mi is beszámoltunk róla , hogy a Columbia Egyetem szakemberei tucatnyi fekete lyukat találtak a Tejútrendszer magjában, és a felfedezés további több ezer fekete lyukra utal ugyanott. A jelentős felfedezésnek van egy magyar szála is: a Nature-ben megjelent cikk nem véletlenül hivatkozik többek között az ELTE fiatal fizikusára, Kocsis Bencére. Kocsis most az mta.hu-nak magyarázta a felfedezés hátterét.