Emberi agyat ültetnek egerekbe

Futurisztikusnak ható, a tudomány lehetőségeit és erkölcsi határait is feszegető kísérletet végeznek Amerika és a világ egyik vezető biológiai kutatóintézetében, a San Diego-i Salk Institute-ban. Több mint 200 egér agyába ültettek be egy miniatűr emberi agyat. Bár az implántátum alig lencsényi, szerkezetében leképezi a normális méretű agyat. Az egerek nem váltak zsenivé, viselkedésük nem változott meg különösebben, de a kísérlet így is alapvető kérdéseket vet fel.