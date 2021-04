Az év illata az anti-Covid-parfüm lenne

Mi önnek a húsvét, ha illatként gondol az ünnepre?

1970-ben születtem, így ahogy a korosztályomnak, úgy nekem is a fejemben zsong egy komplett illatkavalkád. Sajnos a nagy ívű közösségi parfümkeverési kísérlet azokban az időkben csak ritka szerencsés alkalmakkor ért jó véget, hiszen általában locsolta egymásra mindenki, amit ért.

Mondjuk a Krasznaja Moszkvát?

Részben, de volt ott más is, nyaralásból hazamentett bolgár rózsaolaj, Pitralon, később Tini Tonik, Alba Regia, Molnár és Moser kölnivíz, és sorolhatnám. Ezek súlyosbítottan művészietlen egyvelegére gondolok. De, ha már itt tartunk, a Krasznaja Moszkvát meg kell védenem, az nem egy rossz brand. Annak csak egy bizonyos terméke jutott el hozzánk, amikor nagy árucsereberében voltunk a Szovjetunióval. A cég egyébként ma is létezik, sőt, bizonyos termékeit megszagolva állítom, hogy ön is meglepődne, olyan jók.

Akkor konkrét leszek: van-e a keleti blokkra jellemző illatzajból jó élménye?

Ó, rengeteg. Például a nagymamámé, aki egy zseniális stílusérzékkel megáldott háztartásbeli varrónő volt Miskolcon. Nos, az ő vaníliás-krémes nyugati import stikapúder- és rúzsillatát nagyon szerettem, ami kétségkívül kiemelkedett a boltban kapható felhozatalból.

Illatban önnek mi a tavasz?

A hó alól előtörő zsenge növények első kis zöld hajtásának nedvdús illata. Amikor a hóvirág, a jácint, a nárcisz, a téltemető elkezdenek mozgolódni, és erőre kapva előbújnak. Amikor felmelegszik a talaj, és ezt a furcsa, jó szagot behozza egy erősebb szél a pesti Belvárosba.

Hol érezte ezt idén először?

A heteim nagyobbik felét jelenleg Balatonlellén töltöm, ott. Szeretem azt a közeget, jobban is tudok dolgozni, ha illatháttérként ez a nagy, tiszta, nedves légtömeg áll a rendelkezésemre az alkotáshoz. A város most amúgy is veszélyes. Az elmúlt egy évben, amióta a pandémia tart, egyre többen fordulnak meg az üzletemben, de sokan csak az illatok megtapasztalása miatt ugranak be. Azt vettem észre, hogy az emberek annyira vágynak a bizonyosságra, hogy nem ment el a szaglásuk, tehát nem covidosak, hogy személyemben a szakember véleményét kérik.

Kezdett valamit ezzel a felismeréssel?

Jelenleg fejlesztek egy illatmintacsomagot, aktuális munkanevén „Anti-Covid-illatszettet”. Ez a néhány illatból álló szortiment jó lesz öndiagnózisra, másfelől a szaglószervünk edzésére is, annak, aki már átesett a betegségen, és azóta – jellegzetes, gyakori tünetként – részleges vagy teljes szaglásvesztésben él. Tudta, hogy bizonyos illatok tudatos belélegzésével visszaszerezhető a szaglás, ráadásul gyorsabban, mint ahogy az egyébként helyreállna? Míg ha nem trenírozza az ember magát, akár hónapokba is telhet a szaglóképesség visszanyerése, ha ugyan megtörténik egyáltalán.

Mely illatokkal érdemes edzeni?

Az úgynevezett szignifikánsan felismerhető illatokkal, majd onnan haladni a finomabb nüanszok felé. Nem kell parfümbolondnak sem lenni hozzá. Az érzékelés visszaépítésére jók a gyantás fűszerillatok, a kardamom, a szegfűszeg, a fahéj, de a citrus, a kávé vagy a banán, ezek ugyanis azonnal felismerhető, egyértelmű referenciapontok az orrnak.

A Covidot sikerült megúsznia?

Engem eddig háromszor akartak beoltani, ám minden alkalommal lemondtam róla a rászorulók javára. A baj eddig szerencsére, de úgy tűnik, elkerült, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy átestem volna rajta, a szaglásommal mindenesetre nem volt egy másodpercre sem gond.

Megelőzésre javasol valamilyen illatot?

Vírus ellen nem csodaszer egyetlen parfüm sem. A vírus túl pici lény ahhoz, hogy a „csakráinkkal” meggátoljuk a behatolását a szervezetbe. Immunerősítő illatalapanyagokkal, mint a levendula, menta, légúti bajokra kitűnő a kakukkfű és az eukaliptusz, vagy a nyugtató-pihentetőkkel, mint a kamilla, persze lehet élni.

Hogy látja, a parfümházak megsínylették a koronavírus-járványt?

Nos, nyilván nem ez lesz az iparág legjobb éve, ez evidencia. A luxusipar a maslow-i szükségleti piramis csúcsán áll, magyarán túléli a mai napot az is, aki egy csepp Chanel No. 5-öt sem permetez magára. A legkomolyabb cégek felismerve ezt, iszonyatos energiával fejlesztik a netes jelenlétüket, főleg az online szaktanácsadás részt munkálják ki mesteri módon. Egy sminktermék esetén ez kivitelezhető a képernyőn keresztül, az illatok tökéletes kiválasztásához azonban alapból meg kell szaglásznom az ügyfelemet, egy személyes parfümtanácsadás-szeánsz nálam mindig ezzel kezdődik.

Van olyan idén, hogy trendi illat?

Egy anti-Covid-parfüm tényleg trendi lehetne, de ilyen még nincs, és talán ez így is marad. A parfümházak jelenleg szolgáltatást, és nem terméket fejlesztenek. Magam is a háttérben tevékenykedem, hisz nemcsak a parfümboltok vannak zárva, de a világ sok pontján logikusan azok az ültetvények és feldolgozócégek is, ahonnan az illatok alapanyagait be lehetne szerezni, sőt, a logisztika is erősen akadozik. Jelenleg több parfümön is dolgozom, két luxushotelnek, egy óriás irodaháznak és több kozmetikai márkának, de sajnos jóval lassabban haladok a kelleténél, ugyanis, ha pl. comorói ylang-ylang kellene a kreációmhoz, most szinte képtelenség hozzájutni.

Mi várható, ha újranyitnak a boltok?

Amikor két hullám között újranyitott a Hermès Kínában, minden rekordot megdöntöttek az eladások. Mindenki akart már pénzt költeni, és az elhalasztott vásárlások boomszerűen csapódtak le, egyetlen nap alatt közel 1 milliárd forintnyit költöttek el abban az egyetlen boltban. Mi, a magyar kiskereskedelmi üzletágunkban talán nullára ki tudjuk hozni ezt az évet. Három lockdown fázis után magam is nyilván inkább előre menekülök. „Elfoglaltam Budát”, mint a törökök, ott nyitottam új üzletet egy olyan bevásárlóközpontban, ahol azt látom, hogy szerencsére még most sem túl árérzékeny a jól szituált budai úri közönség.

A személyességet hogyan pótolja? A fizikális jelenlét az ön iparágában, ahogy az imént említette, nem mellőzhető?

Online vásárlási élményt építek magam is. A Zoom-meeteingjeim részvevőinek parfümmintákat postázunk, majd másfél órás interaktív előadásban mesélek róluk. A legutóbbi ilyen szeánszon 50 fő vett részt. A részvevők elmondása szerint olyan volt, mintha jegyet vettek volna a színházba, és végre úgy érezték, történt velük valami, amit hetek óta vártak, és készülni tudtak rá. És mivel együtt éltük át az élményeket, egyszerre szagoltuk ugyanazokat a parfümöket, ez a kis online esemény megtörte a szociális elszigeteltségünket. Vicces, de az illatainkkal ki tudtuk szabadítani az embereket a bezártságukból, ami azért lássuk be, kicsit az Éhezők viadalára emlékeztet.

Köztudottan nagy rajongója a Balatonnak. Mikor zárja palackba a tó illatát?

Ha végre megcsinálom a saját márkámat, abban a szortimentben fog kijönni.

Árulja el, a térparfüm kelendőbb, most, hogy mindenki otthon van?

Az megy csak igazán mostanság! A legújabb kedvencem egy itáliai cég, az 1842 óta textileket gyártó Bussatti, amely most egy toszkán vörösszőlőmust-kivonattal jött ki, de van baracfakvirágzás, tengerpart vagy a toszkán tájra jellemző cédrus- és fenyőillatú enteriőrillatuk is. Ezek az illatok ráadásul profi, programozható, wifin irányítható illatpermetező gépbe is betölthetők. Ez esetben egy számítógépházhoz hasonlatos fémdobozban pumpák és ventilátorok dolgoznak, ezek lövik szét a levegőbe a mikroszkopikus méretűre porlasztott illatot.

Mondjuk az utazásélményt visszahozó illatok tényleg jól jönnek most, hogy nem lehet utazni.

Jó stratégia ambiance illatként árusítani, de ráérzett a dolog ízére a híres francia macaronbrand, a Ladurée is, amely a süteményei illatát rejti luxusillatgyertyákba, felismerve azt, hogy az ember megveszi ugyan ajándéknak a macaront, de az általában valahogy már nem ér vele haza, nyilván mert elmajszolja az úton. A gyertyába ágyazott illat viszont megidézi a finom francia sütiket, ráadásul nem is hizlal.

