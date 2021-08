Teljesen fegyvertelenek vagyunk vele szemben, gyógyíthatatlan, máig nincs ellene sem gyógyszer, sem oltás. Lappangási ideje hosszú, 4-6 hét, amit az esetek egy részében fejfájás, rossz közérzet, és torokfájás követ.

Ez a csókbetegség, más néven mononukleózis, a fiatalok betegsége, amelyet már az első csókkal is el lehet kapni.

Akkor pedig miért csókolózunk? Talán mert valamiféle evolúciós haszna van? Esetleg a nyelves puszi csak egy kulturális hóbort?

Nem egyszerű kérdések. Olyannyira nem, hogy a csókolózással egy önálló tudományterület, a flematológia foglalkozik. Az érdeklődés fókuszában pedig éppen az áll, hogy ösztönös, vagy tanult viselkedés-e?

Romantikus vagy szexuális?

Antropológusok a kulturális okokat részesítik előnyben, mondván a csókot sokféleképpen fogadják el és művelik a világ népei. Az eszkimók és a maorik például az orrukat dörzsölik össze, Ugandában egyenesen büntetik a nyilvánosan elkövetett ajakegybeforrasztást. Afrika más részein nemes egyszerűséggel nevetésbe törnek ki, ha ilyet látnak, egy bús-romantikus nyugati szerelmesfilmet pedig lazán végig hahotáznak a moziban.

A biológusi megközelítés szerint főleg szexuális okokból forrasztjuk össze ajkainkat.

Mégpedig azért, hogy alaposan informálódjunk.

Csók közben temérdek minden kiderül a partnerek termékenységéről, egészségéről, végső soron arról, hogy passzolnak-e egymáshoz genetikailag. Működik-e a kémia? Ez pedig ösztönös viselkedés, amelynek célja, szorosan kipuhatolni, milyen erős a másik immunrendszere, és, ha úgy alakul, egészséges utódok születhetnek-e.

Kevés állat tesz ilyet. Legtöbbjüknél az illat (vagy inkább szag) már messziről tájékoztat. A bonobók viszont figyelemreméltó kivételek, ugyanis ők is egymás szájába dugják nyelvüket. De náluk a szex amúgy is mindent megelőz: mindenki mindenkivel, cserébe a konfliktusok is csak ritkán durvulnak el a közösségben.

Bármelyik felfogást is nézzük, az érvek logikusan hangzanak. Ennek ellenére jelenleg nincs egyértelmű és kimerítő válasz a kérdésekre. Valószínűleg több okból is megízleljük egymás ajkait. Például, ösztönösen, azért is, mert közel négyezer baktériumot cserélünk a nyálcserével, ami

olyan hatást vált ki, mint a védőoltás,

megedzi az immunrendszert. A csókbetegségen pedig úgyis csak egyszer lehet átesni egy életben, fiatal korban. Többségünket nem döntött ágynak, utána meg már nincs mitől tartanunk, mert egy életre védettek leszünk.

(Borítókép: Fiatalok csókolóznak a 23. Volt Fesztivál harmadik napján 2015. július 3-án. Fotó: Nyikos Péter / MTI)