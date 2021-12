Lerántottuk a leplet Lucáról

Mágikus nap volt a mai. Akár megtudhatjuk azt is, hogy az év legsötétebbnek tartott napja emberemlékezet óta démoni erőket enged szabadjára az ősi kultúrákban és manapság a boltok polcain.

A halloween például holtak szellemeit, akiket zombinak, borzongató féllénynek, ártó félszerzetnek öltözve lehetett visszaijeszteni. Luca napján boszorkányok marakodtak egymással és szaladtak haza hónuk alatt az ötágú lucaszékkel abból az apropóból, hogy a Gergely-féle naptárreformig (1582) december 13-a volt év legrövidebb napja.

Számos népszokást gerjesztett Luca. Köztük egy szinoptikus meteorológiával vetekedő, hosszú távú időjárás-előrejelzésekre fókuszáló, empirikus módszerekkel operáló hagyományt is. Ehhez fogtak hat nagyobb fej vöröshagymát, félbevágták őket, kiszedték a közepüket, majd sót szórtak a belsejébe. Attól függően, mennyire eresztett levet egy-egy fél hagyma, konklúziót vontak le a követkető év hónapjainak csapadékosságára.

De létezik egy kiterjesztett metodika is: Luca napjától kezdődően egészen karácsonyig gondosan megfigyelik és feljegyzik mind a tizenkét nap időjárását, és prognózist állítanak fel oly módon, hogy amilyen az adott nap hőmérséklete, csapadékossága, hasonlóan alakul majd a következő év adott hónapjának időjárása.

Luca napjának a január felel meg. December 14-e a februárnak, és így tovább egészen december 24-ig, ami (most) 2022 decemberére vonatkozik. Ha Luca napján a megszokottnál hidegebb van, mondjuk fogcsikorgató fagy, akkor januárban is farkasordító hideg várható. Ha még esik is Luca napján, akkor havas januárunk lesz.

Sokan esküsznek rá, megnézték, és szerintük beválik a jövendölés. Erre meg is van minden esély. Elméletileg ugyanis semmi sem zárja ki, hogy létezhet efféle szoros kapcsolat, hiszen távol vagyunk attól, hogy minden részletében pontosan ismernénk a beláthatatlanul bonyolult természeti rendszereket.

Az Index is megnézte az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból. Lucától karácsonyig tartó tizenkét napon megfigyeltük az időjárást, abból következtettünk a következő év hónapjainak időjárására.

Középhőmérséklet- és csapadékanomáliákat (átlagtól vett eltérés) hasonlítottunk össze 2019 és 2021 között, mégpedig úgy, hogy a 2019-es és 2020-as napi anomáliát vetettük össze a 2020-as és 2021-es havi anomáliával. Azt ugye mondani sem kell, hogy ez elég merész összehasonlítás, de mivel erről szól a nép jóslat...

Íme az összefüggések:

Luca-napok hőmérsékletei és a rákövetkező év hőmérséklet- és csapadékadatai (átlagos napi és havi értékektől való eltérések). Narancs: Luca-napok, kék: következő év hónapjai

Akárhogyan is nézzük, sok egybecsengést nem lehet felfedezni az időjárásban. Sőt! Egészen szerteágazók az adatok az elmúlt években. Persze lehet, hogy 13-a péntek rádobna egy lapáttal, de igencsak úgy tűnik, hogy izgalmasnak tűnő, de oktalan babona az egész.

(Borítókép: Zúzmarás fák a Népliget közparkjában ködös téli hideg napon 2020-ban. Fotó: Jászai Csaba / MTI)