A víz az élet aranya, ami akár a fogyásban is segít

De miért ilyen fontos szervezetünknek a víz, és hogy járul hozzá az egészséghez? A felnőtt férfitest mintegy 60 százalékát a víz teszi ki, nőknél kicsit alacsonyabb a százalékarány, mert nagyobb a testzsírarányuk, vagyis náluk körülbelül 50 százalékos a szervezet víztartalma. Az arányokat az életkor is befolyásolja, minél idősebb valaki, annál alacsonyabb a vízkészlete.

Az embrió teste az anyaméhben még több mint 90 százalékban tartalmaz vizet, az újszülött már csak 75 százalékban. Az életkor előrehaladtával a szervezetben lévő vízmennyiség folyamatosan csökken, minél idősebbek a szövetek, annál inkább kiszáradnak és váltja fel bennük a vizet a zsír. Az idős szervezet már csak 50 százalékban tartalmaz vizet.

A legkevesebb vizet a fogak tárolják, a legtöbbet a vese, de vízben gazdag még a szív, a tüdő, az agy. A vér nagy része víz, és az izmok tartalmazzák a test vízmennyiségének felét.

Mi is az a vízháztartás?

Az éltető víz segíti az anyagcserét, szabályozza a hőmérsékletet és hozzájárul az egészséges emésztéshez. A vízháztartás, vagyis a víz körforgása a szervezet és a környezet között állandó. A víz eltávozhat (de csak maximum 2,5 százalék) kiválasztással, légzéssel, izzadással, ezt a folyadékhiányt evéssel és ivással kell pótolni. A napi minimum folyadékmennyiség, amit mindenképp be kell vinnünk, 1,5 liter. Normál étrenddel 1 liter vizet tudunk bejuttatni a szervezetbe, de ezen felül még mindenképp kell inni, tiszta vizet!

A szervezetben a víz nagyobb része a sejtekben helyezkedik el, ami nem itt, a sejtek közti teret foglalja el, tartalékot képezve a sejtek és az erek számára.

A többi a vérben található, és szépen kering a szervezetben. Ezt a szép keringést könnyen elronthatjuk, például ha túl sok sót fogyasztunk, ilyenkor a szervezet visszatartja a vizet, hogy a vér nátriumkoncentrációja egészséges szinten maradjon. Mi látható ebből? Feldagadt boka-láb, püffedt végtagok. A sok egy helyben ülés és a súlyfelesleg ugyanilyen hatással jár. De jó hír, hogy az ilyen jellegű ödémát vízivással és mozgással gyorsan orvosolhatjuk. Nemhiába, a víz mindenre gyógyír, még a vizesedésre is!

A testünkben munkálkodó víz

A vízben a szervezet minden oldható tápanyaga áthalad, és lehetővé teszi az anyagcsere-folyamatok salakanyagainak távozását. Ezek jó része a legtöbb vizet tartalmazó vesékből ürül a vizelettel. Ezt talán mindenki tudta, de az nem olyan közismert, hogy az izomösszehúzódáshoz használt energia termeléséhez szükséges glikolízist is a víz biztosítja. A kémiai reakciók felgyorsításához szintén vizet használ a szervezet, ahogy az állandó testhőmérséklet fenntartásához is. A táplálék keringése, az emésztés, a gyomor, a vékonybél vízellátása alapvető szervezetünknek, de ugyanígy a vese, a tüdő, a bőr vízkeringetése is fontos, ezeken keresztül ürül és cserélődik a víz.

Egy 2020-as japán kísérlet, melynek során 12 hétig tesztelték a vízpótlás hatásait, kimutatta, hogy a megnövekedett vízbevitel (1,3 literről 2 literre emelték) csökkentette a vérnyomást, növelte a testhőmérsékletet, hígította a vér salakanyagait és védte a veseműködést.

Ne kockáztassuk a kiszáradást!

Mivel minden szervnek vízre van szüksége a működéshez, a vízmegvonás nagyon veszélyes lehet. Kiszáradásról beszélünk, ha a szervezetben 2 százalékos vagy ennél nagyobb vízhiány lép fel. Ez az arány 6 százalék fölött már a kritikus zónába esik, 10 százalék kómát, majd halált okoz. A bajt jelezheti szédülés, szívdobogás, szájszárazság, zavaros látás, csökkent koncentrálóképesség.

A kiszáradás befolyásolhatja a szív és az érhálózat egészségét is, a rendszeresen elégtelen folyadékbevitel ugyanis növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, de csökkenti a teljesítményt is, a hőszabályozást pedig rontja.

Vízdiéta, az új csodaszer

A víz korunk slágere, nincs is olyan sztár, aki nem lóbál vizes palackot, amikor joggingnadrágos álruhájában sétál New Yorkban vagy Párizsban. Igen, ők és táplálkozási tanácsadóik már tudják, hogy víz nélkül maximum három napig bírjuk – ellenben evés nélkül akár 40 napig is. Ez is azt bizonyítja, hogy az ivás sokkal fontosabb a táplálkozásnál, mégis többet eszünk, sőt, sokszor akkor is szilárd táplálékot veszünk magunkhoz, amikor szomjasak vagyunk. Ezen a felismerésen alapul Bob Harper amerikai edző és fogyókúrás szakértő diétája, amelynek lényege röviden is összefoglalható:

igyál sokat és lefogysz.

Ha pontosítani kell, a vízivást mindenképp az étkezés elé teszi, elméletben is, mert fontosabbnak tartja a táplálkozásnál, és gyakorlatban is, mert azt mondja, evés előtt 1 órával igyál két nagy pohár vizet vagy fél litert, és garantáltan kevesebbet fogsz enni. Étkezés közben és utána két órával ne igyál semmit.

Bár Harper 4,5 litert iszik és növényi alapú táplálkozást folytat, nekünk nem kell ennyire drákóinak lennünk. Ha 3 litert meg tudunk inni és kerüljük az étkezések közti nassolást, már jó úton vagyunk. A vízdiéta lényege nemcsak a mennyit, hanem a hogyan is: éhgyomorra reggel, majd étkezés előtt, étkezés után nem, és újra. A vízbevitel növelése Harper teóriája szerint fokozza a kalóriaégetést, csökkenti a puffadást. Nemhiába, a víz csodaszer!

