A kutyák csupán hangjuk alapján is felismerik a gazdijukat

A kutyák képesek kizárólag a hangjuk alapján felismerni a gazdájukat – derült ki az ELTE legújabb tanulmányából. A kutatásban az ELTE TTK Etológia Tanszéke 28 kutya–gazdi párost hívott meg a laborba, ahol a gazdijukat hangfelvétel alapján kellet megtalálni bújócskázás közbeni az ebeknek – írja az MTI.

A játék több körből állt, ami alatt a gazda hangja mellett további 14 idegen hangfelvétele volt hallható. Ezek között voltak olyanok, amik hasonlók voltak, és olyanok is, amik eltértek a gazda hangjától.

A kutyák az esetek 82 százalékában megtalálták a gazdájukat.

A kutatók azt is megvizsgálták, hogy a hangokban pontosan mi segítette a kutyák választását. A tanulmány megerősítette azt a tényt, hogy a kutyák hasonló hangjellemzőket használnak a megkülönböztetéshez, mint az emberek: a hangmagasságot (magasabb vagy mélyebb), illetve a zajosságot (tisztább vagy zörejesebb) – azonban a hangszín nem járult hozzá a gazdik megismeréséhez.

A kutatás végeredményeképp kiderült, hogy minél nagyobb volt a különbség a gazda és az idegen hangmagassága és zajossága között, annál jobban segített a kutyáknak felismerni, ki beszélt.

Andics Attila, a Neuroetológiai Kutatócsoport vezetője szerint most először sikerült kimutatni, hogy a kutyák sok másik hang között is felismerik a gazdájuk hangját, amihez a kutyák is elsajátították az ember által is használt hangjellemzőket, de nem az összeset.