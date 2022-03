Óvatosan a kozmetikumokkal, mérgező anyagot tartalmazhatnak

Egy új kémiai elemzés során a tudósok feltárták, hogy a sminktermékek legalább felében tartós, káros, „örök vegyi anyagok” vannak. Ez a hivatalosan PFAS-nak nevezett vegyi anyag csoport (perfluor- és polifluor-alkil) több mint 4700 káros anyagot tartalmaz, amik hosszú távon megmaradnak az emberi szervezetben és a környezetben is. Rendkívül tartós, nagy bioakkumulációs képességgel rendelkező anyagok, amiknek vegyületei tüdőkárosodáshoz, pajzsmirigy betegségekhez, túlsúlyhoz, rákhoz, termékenységi problémákhoz vezethetnek.

Az Egyesült Államokban és Kanadában a PFAS elleni kozmetikumok első nagy szűrése során Graham Peaslee, kémikus-fizikus, és munkatársai azt találták, hogy a több mint 200 tesztelt termék 52 százaléka magas fluorkoncentrációt tartalmaz, ami a PFAS jelenlétére utal.

Ez azért nagyon aggasztó, mert az emberek sminkelés közben lenyelhetik, bőrön át felszívhatják a mérgeket, a lefolyóba mosott kozmetikumok pedig az ivóvízbe kerülhetnek.

Peaslee csapata 231 kozmetikumban mérte meg a PFAS kulcsfontosságú összetevője, a fluor mennyiségét. A vízálló szempillaspirálok 82 százaléka, az alapozók 63 százaléka, a rúzsok 55 százaléka nagy mennyiségű fluort tartalmazott. A vízálló termékek, a PFAS vízállósága okán különösen nagy fluorkoncentrációt mutattak.

A vizsgálatok szerint ezek a mérgező vegyületek lebomlanak a szervezetben, és más PFAS-okká, például perfluor-oktánsavvá alakulnak, amit összefüggésbe hoztak a rákkal és az alacsony születési súllyal. Egy svéd kutatás a Karlstad Egyetemen feltárta a PFAS-ok és a terhesség korai szakaszában bekövetkező vetélés kapcsolatát.

Miben vannak ezek a mérgek?

A legismertebb PFAS-vegyület a teflon, de a vízálló, vízlepergető ruhák anyagában is megtalálhatjuk. A samponok összetételét is érdemes elolvasni, mert előfordulhat bennük, ahogy a bútorokban, kárpitok anyagában is. Élelmiszerek csomagolásából sem spórolják ki, megtalálhatjuk a mikrós pattogatott kukorica zacskójában, gyorséttermi csomagolásokban és a pizzás dobozokban.

Bár az „örök vegyi anyagok” közül néhányat (PFOA-t (perfluor-oktánsav) és a PFOS-t (perfluor-oktán-szulfonát) már betiltottak, de az az ördögi kör, hogy a helyettesítésükre egy másik, még legális PFAS anyagot használnak.

