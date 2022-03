Teljes életnagyságban rémisztget a legbizarrabb dinoszaurusz

Megérkezett Melbourne-be, és véglegesen tanyát vert a világ egyik legismertebb dinoszauruszfaja, egy meglett méretű Triceratops. Két méter magas, nyolc méter hosszú, és szinte mind a 260 csontja ép, csaknem a teljes koponyája és gerince fennmaradt, ezért ez a világon az egyik legteljesebb dinócsontváz.

Még 2014-ben bukkantak rá az USA-ban, Montana állam magánterületén, és hosszas rekonstrukció után a Melbourne Múzeum vásárolta meg, és Horridus névre keresztelte el. Óriási állat lehetett: csak a csontváza egy tonnát nyom, ebből a koponyája – a bizarr nyakfodorral, szarvakkal, köztük az orrszarvúéhoz hasonló szarvval – 260 kilogrammos. Több őslénykutató ezért úgy gondolja, hogy a mellső lábaik terpeszben állhattak a mellkas alatt, hogy meg tudják tartani a súlyos fejet. Az elképzelés annyira elterjedt, hogy a filmeken, rajzfilmeken is többnyire így szokták ábrázolni.

Életmódjáról csak keveset tudunk. A kutatók szerint a kiállított példány 67 millió éve halhatott meg, nem sokkal a dinoszauruszokat (a Triceratopsokat is) kipusztító (az emlősöket pedig felemelő) aszteroida becsapódása előtt, ezért fajának egyik utolsó példánya volt. Valószínűleg növényeket evett, legalábbis több száz (vélhetően egy életen át folyamatosan megújuló) fogai alapján erre lehet következtetni. De hogy mi céljuk volt a szarvaknak és a különös csontgallérnak, csak találgatják.

Ördög vagy angyal?

Két fő elmélet áll egymással szemben. Az egyik szerint harcra használta szerteágazó fejdíszkészletét. Több népszerű filmben is – mint a más-más fegyverekkel harcoló gladiátorokat – összeeresztették a Triceratopsokat a T-rexekkel, és megy a találgatás, melyik faj lehetett az erősebb. Annyira lázban tartotta a dinófanokat ez a kérdés, hogy a BBC egyik 2005-ös dokumentumfilmjében (The Truth About Killer Dinosaurs, Az igazság a gyilkos dinoszauruszokról) egy Triceratops-koponya modellel tesztelte az elképzelt összecsapást, méghozzá úgy, hogy a mai orrszavúakhoz hasonlóan 24 kilométer per órás sebességgel nekivezették egy mestersége T-rex-bőrnek.

A kimenetel nem a Triceratopsoknak kedvezett.

A szemöldökszarvak áthatoltak ugyan a bőrön, az orrszarv és a csőr azonban nem, a koponyacsont pedig betört. Ezért ma már az a pacifista nézet az elfogadottabb, miszerint a groteszk fejkellékeket inkább jelzésre, pózolásra, sőt, széptevésre használhatta, mintsem csatára.

Aki saját elmélettel állna elő, és alaposabban szemügyre venné a szenzációs csontvázat, nem kell Melbourne-ig utaznia: a múzeum honlapján maga is tüzetesen megvizsgálhatja a rejtélyes testrészeket egy interaktív 3D-s digitális modell segítségével.

(Borítókép: A világ legteljesebb Triceratops-csontváza, a 67 millió évesre becsült Horridus a Melbourne Múzeumban 2022. március 7-én. Fotó: MTI / EPA / AAP / Joel Carrett)