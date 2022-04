Iskolatévé-sorozatunk ötödik részében ismét a matematika van soron. A 2021-es vizsgateszt után Gódor Zoltán ezúttal a 2020-as feladatokat oldotta meg az Index kamerája előtt.

Iskolatévé - Matematika 02

A Matek Rapid alapítója ismét emlékeztetett rá, hogy a számológépnek és a függvénytáblának bizony nagy haszna lehet a vizsgán, ezeket ugyanis bátran elővehetik a feladatok megoldásához a diákok.

A 2020-as feladatok között volt felszínszámítás, halmazos feladvány, hatványazonosság, gráfos feladat, igaz-hamis példa, függvényábrázolás, statisztikapélda kördiagrammal megfűszerezve, abszolútérték-számítás, háromszöges feladat, mértani sorozat és valószínűségszámítás is. A vizsgateszt második részében ezúttal is összetettebb feladványok következtek, egyenlet, átlag, szórás, arányok és kamatos kamat számítása is szerepelt a sorban.

Gódor Zoltán ismét végigért 45 perc alatt a vizsgafeladatokon, amit a következő részben egy másik érettségi teszttel újra megkísérel majd. Pénteken Szabó Roland, a Szent István Gimnázium tanára érkezik, aki a történelemérettségire segít felkészülni.