A tudósok szerint a légszennyezés felelős minden hatodik halálesetért

Egy vizsgálat szerint a környezetszennyezés évente 9 millió ember halálát okozza, amely azt jelenti, hogy minden hatodik halálesetért felelős a bolygón – írja a Guardian. Ennek alapján a közúti balesetek, a HIV/AIDS, a malária és a tuberkulózis, illetve a kábítószer- és alkoholfogyasztás okozta halálesetek száma eltörpül a környezetszennyezés okozta halálesetek száma mellett.

A kutatók 9 millió dollárra, azaz 3,2 milliárd forintra becsülték a szennyezés okozta halálesetek gazdasági hatását percenként. A kutatók szerint nem javult a környezetszennyezés állapota a 2017-es első globális felülvizsgálat óta, amely azóta 45 millió emberéletet követelt. A szennyezett levegő és vegyi anyagok okozta halálozások az előző felülvizsgálat óta 7 százalékkal, 2000 óta pedig 66 százalékkal nőttek.

Philip Landrigan professzor, az amerikai Boston College munkatársa és az elemzés egyik vezető szerzője elmondta:

A szennyezés még mindig a legnagyobb egzisztenciális veszélyt jelenti az emberi fajra és a bolygóra. A környezetszennyezés megelőzése az éghajlatváltozás lassítását is lehetővé teszi, ami kettős előnyt jelent a bolygó egészsége szempontjából, és jelentésünk a fosszilis tüzelőanyagokról a tiszta, megújuló energiaforrásokra való tömeges és gyors átállásra szólít fel.

A szennyezéssel kapcsolatos tudatosság kulcsfontosságú – mondta Richard Fuller, a svájci Global Alliance on Health and Pollution (GAHP) munkatársa, a jelentés másik vezető szerzője. Fuller elmondta, hogy eddig 11 kormánynak mutatták be a cselekvési terveket, „amelytől a miniszterek egyszerűen elképedtek". A szakember szerint a szennyezés mérése és nyilvánosságra hozatala nagy mértékben ösztönzi a változást.

A Lancet Planetary Health című folyóiratban megjelent új áttekintés a 2019-es Global Burden of Disease projekt adatait elemezte. Az elemzésből kiderült, hogy a mérgező vegyi anyagok 1,8 millió halálesetet okoztak, köztük 900 000 ólomszennyezés okozta halálesetet, ami több, mint a HIV/AIDS okozta halálozás. A kutató továbbá kiemelte: a szennyezés okozta halálesetek több mint 90 százaléka az alacsony és közepes jövedelmű országokban következik be.

