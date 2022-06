Karikó Kataliné Európa egyik legtekintélyesebb elismerése

Több mint négy évtizedes kitartó tudományos és kutatómunkájának és széles körű tapasztalatainak köszönhetően Karikó Katalin kiemelkedő nemzetközi sikereket ért el az mRNS terápiás alkalmazásában rejlő lehetőségek kutatásában – nemcsak a Covid–19 elleni küzdelem vakcinájának megszületésében volt aktív szerepe, hanem új perspektívákat nyitott egyéb betegségek kezelésében is.

A kilencvenes évek óta az a felismerés állt a kutatómunka központjában, amely szerint a testbe fecskendezett szintetikus mRNS speciális fehérjék termelését eredményezi.

Azzal a vízióval, hogy az mRNS-molekulával jelentős sikerek érhetők el a gyógyításban, Karikó Katalin olyan pályára állította az orvostudományt, amely messze túlmutat napjaink jól dokumentált, egészségügyi területen jegyzett sikerein

– mondja António Campinos, az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke az Indexnek megküldött közlemény szerint.

„A tudomány iránti elkötelezettsége és kitartása, valamint kutatásainak úttörő szemlélete hozta azt az áttörést jelentő innovációt, amely szerte a világon új perspektívákat nyit meg az emberi egészséget fenyegető veszélyek elleni küzdelemben” – tette hozzá az elnök.

Karikó Katalint az Európai Feltalálói Díj 2022 hibrid formátumú átadóünnepélyén tüntették ki, amelyet az egész világról számos érdeklődő követhetett nyomon. A díjat – amely Európa egyik legtekintélyesebb innovációs elismerése – olyan feltalálók kapják, akik kivételes tudásukkal hozzájárultak a társadalom fejlődéséhez.

Karikó Katalin harminc módosított mRNS-alapú terápiát szeretne fejleszteni a jövőben

A Covid–19-vakcinán túl Karikó kutatásai utat nyitottak a módosított mRNS-en alapuló orvosi kezelések széles skálája felé. Jelenleg is különböző kutatások folynak többféle daganatos betegség terápiás vakcináinak, valamint szív- és érrendszeri betegségek és anyagcserezavarok kezelésének kifejlesztésére.

A kutató saját listája szerint körülbelül harminc módosított mRNS-alapú terápiát szeretne fejleszteni a jövőben. Elkötelezettségét és hitét így kommentálta:

Fontos, hogy a negatív stresszt pozitívra tudjuk változtatni, hiszen szükség van izgalomra, várakozásra, hogy meg tudjuk élni egy kísérlet eredményességét. Kutatóként ez az izgalom visz előre céljaim megvalósításakor.

„A stressz mellett a kritika kezelése a másik legfontosabb, hiszen az építő kritikára mindig odafigyeltem, azonban a többit általában teljesen figyelmen kívül hagytam (…) mindig ez vitt előre” – tette hozzá.

Az ELTE szenátusa is a díszdoktorai közé választotta a biokémikust

Közben az Eötvös Loránd Tudományegyetem szenátusa díszdoktorai közé választotta a kutatóbiológust. Az ünnepélyes díszdoktoravatást követően az ELTE Természettudományi Kara szimpóziumot rendez, amelynek kiemelt előadója Karikó Katalin lesz.

Karikó Katalin számos díjat nyert a közelmúltban, köztük a Szegedért Alapítvány fődíját, a portugál BIAL Alapítvány díját és a Francia Természettudományi Akadémia is tagjává választotta. A korábbi díjak közé tartozik a Breakthrough Prize in Life Sciences, a Time Hero of the Year 2021, a Lasker Award, az Asturias Princess Award és a Japan Prize, amelyeken mind Weissmannal osztozott, valamint a 2022-es Vilcek-díj a Biotechnológiai Kiválóságért.

