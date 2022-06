Kizöldült a 101 éves Gucci-ház

Az idén 101 éves Gucci, miután két éve előrukkolt teljesen fenntartható kollekciójával, most arra kéri a Z generációs fogyasztókat, hogy összpontosítsanak a zöld divatra. Az egyik legbefolyásosabb olasz luxuscéget tehát, kor ide vagy oda, nem lehet elavult gondolkodással vádolni.

A legfrissebb hír az olasz luxusmárka háza tájáról, hogy bejelentette együttműködését az Oura finn egészségtechnológiai márkával. Közösen dolgozták ki az elegáns G betűvel ellátott, vízálló aranygyűrűt, amely egyszerre divatkellék, fitneszeszköz és alvásfigyelő is. Ezzel a partnerséggel a Gucci nagy lépést tett a saját márkájú divat luxuscikkektől a hordható okoseszközök piaca felé.

A technológiai ékszerek felé való elmozdulás teljesen logikus, hiszen világszerte népszerű márkaként igyekszik szélesíteni közönségét és potenciális fogyasztói bázisát. A divatház korábban már dolgozott együtt a Roblox videojáték fejlesztőivel is, amikor hivatalosan is belépett a metaverzumba a játékban található Gucci town megnyitásával. A Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons játékában is szerepelt, de ott vannak a virtuális cipők is, amiket azért vásárolhatunk meg online, hogy bennük parádézzunk a VR- és AR-világokban. A Gucci-ház tehát egyáltalán nem úgy gondolkodik, mint egy ősi, a tradíciókhoz foggal-körömmel ragaszkodó cég, úgyhogy most a végre trendi, zöld eszméket karolta fel.

A Gucci és a fiatalok

A ház új célközönsége a Z generáció, a 14–26 évesek, a jövő fogyasztói, akik együtt nőttek fel a digitális technológiákkal, az ágyuk mellett telefon és nem könyv hever. Ez a demográfiai csoport az új adatok szerint még jobban figyel az egészségére és a környezetvédelemre, mint az őket megelőző X vagy Y csoportok, és ők azok, akik vásárláskor elsősorban nem az árakat nézik, hanem a tiszta előállítást, a praktikus gyakorlati alkalmazást és a jövőbiztos technológiát.

A Z generáció az első digitális natív csoport, és ez fontos aspektus, ha fogyasztási szokásaikat vizsgáljuk.

Nagyon szeretik a divatot, követik a trendeket, és a ruhaipar jelentős bevételét adják az ő kiadásaik – becslések szerint a vásárlások 75 százalékát fedik le. Mivel a generáció ennyire technikai és digitális beállítottságú, de közben sok pénzt áldoz a divatra is, a technológiákra is fogékony tervezőknek van a legnagyobb esélyük arra, hogy elérjék a csoportot. Erre épít a Gucci az Oura együttműködésével.

Már ciki a fast fashion, divat a zöld előállítás

Korábban a Z generáció a fast fashion márkák elsődleges célpontja volt, de mára kiderült, hogy a Z generáció 73 százaléka hajlandó többet fizetni a fenntartható termékekért. Ha a fiatalok szerint egy termék hosszú élettartamú, tartós értékkel rendelkezik, és gyakorlati célt szolgál, amit a technológia is alátámaszt, akkor valószínűleg népszerű lesz.

A zöldülő Gucci először 2019-ben vezette be a 77 százalékban újrahasznosított bőrt eredményező vegán edzőcipőket, amiket fapép és más anyagok szabadalmaztatott keverékéből készítettek. Ezután következett az előállítási folyamat teljesen karbonsemlegessé tétele szintén 2019-ben, majd több ezer fát is elültettek, amivel elindították a céget a teljes zöldülés útján.

Használt Guccit vegyenek!

2020-tól a Gucci a TheRealReal online piactéren is képviselteti magát, ami elsősorban luxusmárkák kereskedésével foglalkozik, beleértve a használt cikkeket is. És ismét visszakanyarodhatunk a Z generációhoz, mert ők azok, akik jelentős anyagiakkal még nem, de nagy vásárlási kedvvel már rendelkeznek. Ezért nem vetik meg a használt, de értékes árukat sem. A Gucci a piactérrel való együttműködés keretében hozzájárult egy speciális Gucci e-shop nyitásához is, amely a használók termékeivel, valamint közvetlenül a Guccitól érkező árukkal várja a látogatókat. A firenzei ház elsőként arra ösztönzi a vásárlókat, hogy vásárolják meg, és akár cseréljék is el áruit az oldalon. A cég felismerte, hogy a fenntarthatóbb jövő megteremtésében nagy szerepe van a viszonteladásnak és ebben a The RealRealnek. Így több embert vonnak be a körkörös gazdaságba, és „megmutatják, hogy a viszonteladás kiegészíti a márkákat” – mondta Julie Wainwraight, a TheRealReal alapítója és igazgatója.

Minden megvásárolt vagy eladott Gucci-termék után a cég egy fát ültet a One Tree Planted nevű nonprofit szervezeten keresztül, amely a globális újraerdősítésen dolgozik. Tavaly szeptemberben a Gucci francia székhelyű anyavállalata, a Kering (amely a Balenciagát, az Yves Saint Laurent-t és az Alexander McQueent is birtokolja) bejelentette, hogy a fenntarthatóságot és az állatvédelmet szem előtt tartva nem fog többet szőrmével dolgozni. A Gucci egyébként elsőként tett ígéretet 2017-ben a szőrmementességre.



(Borítókép: May James / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)