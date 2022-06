Szobanövények űzik el a szorongást, és ez még nem minden

Ha otthonainkat növényekkel díszítjük, nemcsak esztétikailag dobjuk fel a teret, de az egészségünket is pozitívan befolyásolhatjuk. Számos szobanövényfajról bebizonyosodott, hogy nem csupán szép, az egészségre is jótékony hatással van: tisztíthatja a levegőt, segítheti a jó alvást, és csökkentheti a stresszt. Ráadásul ha nem vagyunk szerencsés kerttulajdonosok, akkor kell is a felfrissülés a tüdőnek a szennyezett városi levegő után – akár a munkahelyünkön, akár a lakásunkban. Sajnos otthonunk is tele van káros anyagokkal – szén-monoxiddal, elektroszmoggal –, ezeken is segíthetnek a levegőtisztító zöld növények.

Otthoni spaélmény eukaliptusszal

Egészségünk szempontjából az egyik leghasznosabb és legmutatósabb az eukaliptusz. Ha a fürdőszobába tesszük, a gőz, a pára elősegíti illóolajainak felszabadulását, ami jótékony hatással lehet az influenza és a megfázás tüneteinek enyhítésére. Illata igazi spahangulatot adhat a fürdőzésnek, természetes olajainak antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonságai segíthetnek az izomfájdalmak enyhítésében, javítják a hangulatot. Az eukaliptusz hatásosan veszi fel a harcot a légúti betegségek baktériumaival szemben, ezért számos megfázás elleni készítmény összetevője, köhögés elleni cukorkák, gargalizálók alapanyaga. Inhalálószerként is tökéletes lehet a felső légutak tisztítására. Ráadásul erős illata a legyeket és a szúnyogokat is elkergeti.

Mire jó az anyós nyelve?

Túl egyszerű lenne azt válaszolni, hogy semmire, és csak idegesíti az embert, hiszen a NASA tanulmánya szerint a szobai szanszeviéria, vagyis az anyósnyelv javítja a beltéri levegő minőségét a rengeteg légszennyező anyag kiszűrésével. Ezenkívül egész éjszaka oxigént termel, így tökéletes növény lehet a nappaliba és a hálószobába. Jó hír, hogy nagyon igénytelen, úgyhogy kezdő növénytartók is megpróbálkozhatnak vele, csak a túlzásokat nem szereti – a túllocsolást és a tűző napot –, de hetekig kibírja víz nélkül, és árnyékban is jól érzi magát. Vigyázzunk azonban, mert a levele mérgező, kisgyerekek és kölyökkorú háziállatok mellé nem ajánlott.

Tinitrend: a szukkulensek

Ha valami nagy divatnak örvend manapság, az a pozsgás növények tartása. Kamaszlányszobák alapvető kelléke a lecsüngő műborostyán és az apró szukkulensek a könyvespolcokon vagy az íróasztal sarkán. Ennek több magyarázata is lehet. Egyrészt a pozsgások nagyon mutatós, „cuki”, Insta-kompatibilis kis marsi növényeknek tűnnek, amik nem igényelnek sok munkát, mégis hosszú életűek. A tinik valószínűleg beérik ennyivel, pedig a pozsgások ennél sokkal többet tudnak: egész éjszaka termelik az oxigént, eltávolítják a méreganyagokat a levegőből, és taszítják a légúti betegségeket. Ráadásul hozzájárulnak a megfázás és az influenzaszerű tünetek csökkentéséhez, sőt a szorongást és a fáradtságot is száműzhetik.

Tanulmányok kimutatták, hogy a zöld növényes irodák segítik az összpontosítást, növelik az agy kapacitását és a figyelmet.

Az Exeteri Egyetem felmérése szerint a diákok és alkalmazottak memóriája, termelékenysége és munkája is javult a kis növényekkel, például kaktuszokkal, aloe verákkal díszített terekben.

Tehát zöld növényekre fel, otthonra, az irodába, mindenhova.

(Borítókép: Anyósnyelv. Fotó: Shutterstock)