A Mount Everestnél kétszer nagyobb üstökös száguld felénk

Július 14-én pazar égi látványosságban lehet részünk, amikor a hatalmas C/2017 K2 (PanSTARRS) az Oort-felhőből tart a Föld felé, de nem jelent veszélyt, csak csodás égi látványosságot, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk.

Amikor 2017-ben először felfedezték, a C/2017 K2 (PanSTARRS) a Szaturnusz és az Uránusz között száguldott. Most azonban az Oort-felhőből a Föld és a belső Naprendszer felé tart, és amikor közel kerül bolygónkhoz, távcsővel megfigyelhetjük fényes útját is. Szabad szemmel nem, mivel amikor a legközelebb lesz hozzánk, akkor is távolabb lesz, mint a Föld és a Mars közötti átlagos távolság.

Az Oort-felhőt az 50-es években írta le Jan Oort, ez az a hely, ahova a Naprendszer külső részén lévő milliárdnyi üstökösmagot lokalizálta. A csillagászok feltételezése szerint van egy belső, korong alakú, és egy külső, gömbszimmetrikus Oort-felhő.

Előfordul, hogy egy csillag a Naprendszerhez közel haladhat el, ebben az esetben az Oort-felhő üstökösmagjait gravitációja megzavarhatja, pályájukat megváltoztathatja, így azok a Naprendszer belseje felé vehetik útjukat. Számítógépes szimulációk szerint több mint 2 millió üstökösmag létezik az Oort-felhőben.

Valószínűleg ez az egyetlen esélyünk, hogy találkozzunk a C/2017 K2 (PanSTARRS) üstökössel, évmilliók múlva sem fog erre járni, úgyhogy elő a kukkerekkel!