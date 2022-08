Robert De Niro filmstúdiót álmodott New Yorkba

A hatszázmillió dolláros filmstúdió végre megkapta az engedélyeket, felépülhet New York Queens városrészének Astoria negyedében – írja a CNN. A terveket több mint két éve terjesztették elő engedélyezésre, a projekt most elnyerte a New York-i Építésügyi Minisztérium jóváhagyását.

Ultramodern megvalósítás

Ahogy a kivitelezésért felelős dán cég, a Bjarke Ingels (ez a sztárépítész neve is) Group oldalán olvashatjuk, a terület meghatározott mérete (az East River határolja) inspirálta őt a világ első függőleges reklám-, televíziós és kreatív stúdiójának megtervezésére. A Manhattanre néző, 5,25 hektáros terület a Steinway & Sons nagy múltú zongoragyártó cég raktára volt.

A stúdiót elemelik a földtől, hogy védve legyen az áradásoktól, így viszont az épület alatti üres tér használhatóvá válik. Ingelsék ide kamion- és szállítójármű-parkolót képzelnek, ami így nem foglalná el a környező utcákat, és megkönnyíti a ki-be pakolást is. Az épületben tizenegy, emeletes színpad is helyet kap, mindegyik 36 x 45 méter széles és 18 méter magas. A külső homlokzatot előregyártott, redőzött betonelemek borítják, amelyek nappal dinamikus, mozgó hatást keltenek a nap beesési szögétől függően. A hétemeletes épület várhatóan 2023 végén kezdi meg a produkciók gyártását, de lesznek benne kávézók, irodák is, a tetejét pedig napelemek borítják majd.

A projektben részt vesz egy ingatlanfejlesztő, De Niro, Jane Rosenthal producer és De Niro ingatlanbróker fia, Raphael is.

New York-i történetek

Bár Queens olyan létesítményeknek is otthont ad, mint a Kaufman Astoria Studios és a Silvercup Studios, amelyek például A stúdió című sitcomnak és a Szex és New York forgatásának is helyszínt biztosítottak, New Yorkot mégis másodlagosnak tekintik Hollywoodhoz képest, ha nagy költségvetésű filmekről van szó. A Wildflower célja többek között az, hogy Los Angeles monopóliumát megszüntesse. Az új stúdió egyesíti a hollywoodi stílusú stúdiók környezetét a legújabb digitális produkciós irányvonallal.

Bjarke Ingels sajtónyilatkozatában kijelentette, hogy a stúdió segít visszahozni a filmgyártást a keleti partra.

Míg New York számos vizuális történet sztárja – gyakorlatilag önmagában is karakter –, ez a komplexum új fejezetet jelenthet a városnak, mert jövőjének történeteit alkothatják meg benne.

A projekt több mint ezer állandó új munkahelyet teremt majd.

(Borítókép: Robert De Niro. Fotó: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP)