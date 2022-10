Az ukrán katonák saját készítésű drónokkal harcolnak

Az ukrán tengerészgyalogosok jobb híján megtanultak saját drónokat tervezni. Ezeket a pilóta nélküli repülőgépeket (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) egyenesen a missziókhoz építik.

A tervezők több médiacsatornán is elmondták, hogy a saját fejlesztésű drónok, a speciális, küldetésekhez igazodó eszközök sokkal hasznosabbak, mint a kész gyári modellek – írja a focus.ua.

Az ukrán katonák szerint a háború elmúlt hat hónapja megtanította őket egészen különleges drónok készítésére is. Számos különböző típusú pilóta nélküli platform tesztelése és használata után úgy döntöttek, hogy elkezdik megépíteni saját drónjaikat, amelyek specifikus célokat szolgálnak.

Nem voltak magukra hagyva: a drónszakemberek felvértezték őket az alapismeretekkel, megtanították a drónalkatrészek működésének alapjait és a tervezés alapelveit. Az új építőknek jelentős időt kellett szánniuk a saját építésű drónok összeszerelésének és kezelésének elsajátítására. El kell hárítaniuk a videójelek, a kommunikáció és a távirányítás zavarására történő kísérleteket.

Ez nem könnyű, mert az orosz szakemberek is értik a dolgukat

– mondta az egyik ukrán katona.

Mivel most minden alkatrészt saját költségen kell megvásárolniuk, az erőforrások korlátozottak.

Az ukránok több profi drónja között szerepel már repülőgép formájú és multikopter is (ez utóbbinak több motorja, karja és rotorja van). Az egyik a Dolphin Killer, egy kis kamikazedrón, amely egy felderítő drónnal együtt működik. Ez utóbbi megtalálja a célpontot, és figyeli, ahogy a kamikazedrón megsemmisíti.

Egy másik szuper, újonnan kifejlesztett gépük kis vadászrepülőgépre hasonlít, kamikaze- és felderítőfeladatok elvégzésére is alkalmas. Továbbítani tudja a videókat a kameráról a vezérlőpultra, 210 km/h sebességgel is tud menni, 500–1000 méter magasban repül, 1 kilogramm terhet is elbír és a kezelőtől akár 20 kilométerre is eltávolodhat.

(Borítókép: Ihor Tkachov / AFP)