A halott anyag, amelyet mindenki fogyaszt, rákkeltő is

A fehér cukor talán a legördögibb minden étel között, hiszen szinte az összes rossz dologgal összefüggésbe hozható, ami testünkkel történik: elhízás, szuvas fogak, petyhüdt bőr, érrendszeri betegségek, emésztési zavarok. És most kiderült, hogy rákkeltő is.

Egy teljesen halott anyag, amely csak elrabolja egészségünket, energiánkat, de eddig legalább nem gondoltuk, hogy rákot is okoz.

A finomított fehér cukorral a fő baj az, hogy a természetben előforduló növények cukortartalma lényegesen alacsonyabb, mint a bolti fehér cukoré. A cukorrépa cukortartalma 18, a finomított cukoré 95 százalék! Az emberi szervezet nem tudja feldolgozni ezt a rengeteg felesleges cukrot, ami így megreked, jön az elhízás és a betegségek.

Az 1980-as években David Jenkins és Tom Wolever táplálkozástudományi tudósok fejlesztették ki a glikémiás indexet, aminek segítségével meghatározták az élelmiszerek vércukorszintre gyakorolt hatását. Akkor derült ki, hogy bizonyos élelmiszerek az evés után akár már két órával megváltoztatják a vércukorszintet. Azóta több tanulmány vizsgálta a glikémiás terhelés és a rák közötti potenciális kapcsolatot. Sajnos nem érkeztek jó hírek: a cukor és a rák kapcsolata elsősorban az elhízásra vezethető vissza, de ez még nem minden.

Mi a baj az inzulinnal?

A túlsúly és az elhízás önmagában is ismert kockázati tényező a különböző rákos megbetegedések esetében. De ha nincs is túlsúly, akkor is bajt okozhat az egyszerű cukrokban gazdag étrend, mert jelentős inzulintermelést idéz elő. Az inzulinról pedig több vizsgálat kimutatta, hogy mitogén, vagyis elősegítheti a tumorsejtek szaporodását.

2018-ban a World Cancer Research Fund és az American Institute for Cancer Research közös jelentése kimutatta, hogy

az étrendből származó magas glikémiás terhelés valószínűsíthető kockázati tényező a méhnyálkahártyarák kialakulásában.

A NutriNet-Santé több mint 100 000 ember bevonásával készített vizsgálata összefüggést talált az egyszerű cukrok fogyasztása, a glikémiás terhelés és a rák, különösen a mellrák kialakulásának kockázata között. De a végső következtetések levonásához meg kell határozni a különbségeket a cukrok típusai, forrásai és a rák rizikója között. Nagy kérdés, hogy a gyümölcsökben, a cukros italokban vagy a tejtermékekben lévő cukrok ugyanolyan hatással vannak-e az egészségre.

Fontos lenne a cukros élelmiszerek bevitt mennyiségének korlátozása, és sajnos a cukorpótlós italok, ételek fogyasztása sem kínál megoldást, mert számos kísérleti és epidemiológiai tanulmány szerint ezeknek az élelmiszer-adalékoknak is káros hatásai lehetnek az egészségre.

Az aszpartám (E951) vagy az aceszulfám-kálium (E950) valószínűleg az egyik legismertebb, milliók által fogyasztott élelmiszer-adalékanyag. A NutriNet-Santé tanulmány keretében végzett legújabb vizsgálatok összefüggést mutatnak az édesítőszerek fogyasztása, az emlőrák (és az összes, elhízással összefüggő rák), továbbá a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata között. Úgyhogy az egészségügyi szakemberek a cukorpótlók, édesítőszerek használatától is óvnak, és a legbiztosabbnak azt tartják, ha összességében korlátozzuk a cukrok bármilyen fogyasztását.

(Borítókép: Varga György / MTI)