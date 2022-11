Arra a kérdésre, hogy miért nem ugyanazon az oldalon gombolkozunk, több megfejtés is született. Ki-ki kiválaszthatja a neki legjobban tetszőt, mert biztos megfejtés még nem született és valószínűleg már nem is születik.

Amikor a 17. században megjelentek a gombok, még luxusnak számítottak, és csak a tehetősebb emberek ruháin szerepeltek – írja a New York Post. A gazdagabb nőket szolgák segítették a toalett elkészítésében, az öltözködés közben, és mivel a népesség nagy része már akkor is jobbkezes volt, a gombokat úgy helyezték el a ruhákon, hogy a cselédeknek kézre essenek. Egy 19. századi orvos, Havelock Ellis úgy vélte,

a bal oldali gombolás a nők kisebbrendűségének jele volt, azt jelentette, őket mindig segíteni kell az öltözködésben.

De olyan hipotézis is létezik a gomboláskutatásban, amely a szoptatásra helyezi a hangsúlyt. Ha a nők a bal karjukon tartják a babát, a szív fölött, akkor a jobb kezükkel gombolhatják ki blúzukat, hogy megetessék a csecsemőt.

Chloe Chapin divattörténész szerint fontos szempont volt, hogy a gombolással megkülönböztessék a két nem ruházatát. Bár az 1880-as évekre a női ruha veszített habos-babos jellegzetességeiből, és maszkulinabbá vált, nadrágot, vagy egyéb férfiasnak ható ruhadarabot még mindig tilos volt nyilvános helyen hordani.

De az sem kizárt, hogy a férfigombok elhelyezése katonai szempontokat vett figyelembe. A Metropolitan Múzeum kurátorai szerint a katonák balról jobbra fedezték egymást, a jobbra lévő harcostársaikat védték pajzsukkal, ezt segítette a jobb oldali gombolás. Chapin szerint sok divatrészlet származik a katonai kódexekből.

Feltételezve, hogy a legtöbb férfi jobbkezes volt, a gombok jobb oldalra helyezésével a katonák könnyebben hozzáférhettek fegyverükhöz.

De Napóleonnak is bele kellett szólni a dologba: szerette volna, ha a gombolás specifikusságai (is) az ő nevéhez fűződnek, annál is inkább, mivel híres, festményen is megörökített kabátjába rejtett keze miatt sokan gúnyolták. Állítólag sokszor bújtatta kezét a hasán kigombolt ingbe, a nők pedig kikacagták különös szokását. Ezért rendelhette el, hogy a nők a másik oldalon hordják a gombokat, így büntette őket, és azt is megakadályozta, hogy gúnyolódás közben a nők utánozzák elrejtett kezének pozitúráját.

Ez a megkülönböztetés nem az egyetlen, amely mindkét nem ruházatán megjelenik. Ugyanez vonatkozik a sliccre is, amely szintén eltérő attól függően, hogy a nadrágot férfiaknak vagy nőknek tervezték.

(Borítókép: Thitaree Mahawong / EyeEm / Getty Images)