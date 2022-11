Világszenzáció az újonnan előkerült Darwin-kézirat

Egy Charles Darwin által aláírt, az evolúciós elméletet védelmébe vevő leírás ma kerül forgalomba a New York-i Sotheby’snél. A tételért feltehetően több mint 1 millió fontot kell fizetni, ami abszolút világrekord egy Darwin-kéziratért.

A dokumentum a The Autographic Mirror számára készült. Kiadója, a Hermann Kindt híres emberek kézírásának vagy autogramjának fakszimiléjét nyomtatta életrajzukkal együtt. A papír azért szenzáció, mert Darwin nem tette el, amit írt, így kevés eredeti kézirata maradt fenn. A néhány mégis előkerült dokumentumon majdnem mindig csak annyi szerepel: „C Darwin” vagy „Ch Darwin”. A nevét teljes egészében szinte soha nem írta ki.

John van Wyhe professzor, a Darwin Online tudományos gyűjtemény kezelője szerint ezért nagyon különleges az előkerült és aláírt papír, amin egy rész a Fajok eredetének harmadik kiadásában is szerepel – írja a BBC.

A papíron párhuzamba állítja saját művének hitetlenkedő fogadtatását Newton és a gravitáció meglepett recepciójával. Newton elméletét szintén nem értette senki, a gyakorlatban mégis működtek a számítások. Azt írja

Ki tudná megmagyarázni, mi a gravitáció lényege? És mégsem tiltakozik senki az ellen, hogy a vonzás ezen ismeretlen elemének következményeit kövessük. Pedig Leibnitz korábban azzal vádolta Newtont, hogy okkult tulajdonságokat és csodákat vezetett be a filozófiába.

Azt is leírja, hogy műve ellen nem hozható fel kifogásként, hogy nem tárja fel az élet lényegét vagy eredetét – ugyanis hat évvel a Fajok eredetének első kiadása után azért kritizálták Darwint, mert nem állított fel elméletet az élet eredetéről.

Ezt elfogadta, de egyszerűen nem tartotta fontosnak a földi élet fejlődésének vizsgálata szempontjából.

Az irat kifogástalan állapotban van, és az aukciósház arra számít, hogy egy Darwin-kézirat korábbi világrekordja fog most megdőlni. A Sotheby’s online Age of Wonder elnevezésű aukciója pénteken kezdődik és december 9-én ér véget.

(Borítókép: Peter Macdiarmid / Getty Images)