Már a kutyainfluenza is támad Amerikában

A koronavírus-járvány utáni lazítás magával hozta a kutyainfluenzát is. Menhelyeken, napközikben terjed, de oltással ez is kivédhető.

Az amerikai kutyák is szenvednek az influenzától, a tüneteik az ember szimptómáihoz hasonlók: láz, köhögés, orrfolyás. Az American Veterinary Medical Association szerint a „kutyainfluenza” néven ismert fertőző vírus vagy a levegőben, vagy szennyezett felületeken keresztül terjed. Emberre nem veszélyes, de a kutyák megbetegedései most aggasztó mennyiségben gyarapodnak, főleg a H3N2 néven ismert influenzatörzs esetében.

Az állatorvosok szerint a növekedés a koronavírus-járvány szigorításainak feloldásával kezdődött. Az emberek visszatértek munkahelyükre, újból utazni kezdtek, a kutyák pedig gyakran napköziben töltötték a napot, és így könnyebben terjedt a vírus. Earle Rogoff állatorvos, egy ohiói állatkórház tulajdonosa azt mondja:

Ha a kutya más kutyákkal volt együtt, majd pár napra rá köhögni kezd, letargikussá válik, és légúti problémái vannak, gyanakodhat, hogy elkapta a kutyainfluenzát.

A napközikben terjed

Az állatorvosok a közösségi médiában hívták fel az emberek figyelmét a vírusra. A The New York Times szerint jó pár kutyanapközi bezárt a betegség miatt, bizonyos menhelyek pedig felfüggesztették az örökbefogadást. Egy texasi kutyamenhelyen az állatok 86 százaléka fertőződött meg a vírussal a múlt hónap közepén. A fő tünetek: köhögés, tüsszögés, láz, levertség, szemváladékozás és étvágytalanság.

Bár a kutyainfluenza a legtöbb kutyánál nem fejlődik súlyos betegséggé, egyes esetek végzetesek is lehetnek, és a vírus tüdőgyulladássá fejlődhet

– mondta Jill Pascarella, az észak-karolinai CARE állatkórház sürgősségi orvosa. A sürgősségire azok a kutyák kerülnek, akik nem esznek, levertek, és légzési nehézségeik vannak.

A legtöbb kutya általában két-három hét alatt felépül. Az American Veterinary Medical Association szerint a kutyainfluenzában szenvedő kutyák a vírus lappangási ideje alatt a legfertőzőbbek, ami 2-4 napig tart. A kutyákat is be lehet oltatni, a vakcina ugyanúgy működik, mint az embernél: megakadályozhatja, hogy a kutya elkapja a vírust, vagy ha el is kapja, mérsékeltebbek lesznek a tünetei.

(Borítókép: Sergen Sezgin / Anadolu Agency / Getty Images)