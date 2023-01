Szokatlan felfedezés: az űrből észleltek egy új császárpingvin-kolóniát

Happy #PenguinAwarenessDay 🐧🐧#DYK that Copernicus #OpenData can be used to monitor penguins colonies in Antarctica❔



From space, #Copernicus eyes can even spot traces of penguin poo #FollowThePoo#Sentinel2 🇪🇺🛰️image of Cape Colbeck Penguin Colony, acquired on 23 Oct. 2021 pic.twitter.com/eS8U5ndgy2