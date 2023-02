A fehércsíkos meztelencsigák párzása olyan látvány, amire biztosan nem állt készen

Hatalmas siker David Attenborough legújabb dokumentumsorozata, melyben nem hétköznapi, kizárólag az Egyesült Királyságon belül fellelhető állatokat mutatnak be. Valentin-nap alkalmából két fehércsíkos meztelencsiga párzását is bemutatták, melynek látványa olyan, mintha nem is a Földről, hanem egyenesen a Pandoráról származnának.