A csúcsragadozók is hoznak áldozatokat

Ha egy élőlénynek nincs természetes ellensége, bárkit legyőz és dominánsan uralkodik saját környezetében, miért áldozza fel magát mégis? A kérdés nem költői, ez történik ugyanis a kardszárnyú delfinek nőstényeinél.

A gyilkos bálna, orka vagy kardszárnyú delfin mind ugyanazt az állatot takarja, de nagy tévedésben vagyunk, ha a bálnára asszociálunk a név hallatán. A gigantikus delfinekre állítólag a régmúlt tengerészei ragasztották a „gyilkos bálna” nevet, mikor látták, milyen gyilkos módszerrel vadásznak – a bálnákra. Az agresszív óriás a Föld minden vizében előfordulhat, a hidegebb óceánokat preferálja, de már láttak belőle trópusi és édes vizekben is.

Orkalegek

A delfinek legnagyobb példányai akár 10 méteresre megnőhetnek, súlyuk 8500 kilogramm is lehet, ennek ellenére 48 kilométer per órával képesek hasítani a vízben. Az orka nagy testben nagy étvággyal megáldott – több mint 200 kilogramm táplálékot is elfogyaszt egy nap –, de nem nagy lélek, mert válogatás nélkül falja fel a pingvineket, teknősöket, bálnákat, delfineket, fókákat is. Agyuk fejlett, izomzatuk egyedülálló és mégsem ezek miatt a tulajdonságok miatt a legérdekesebb az orka, hanem mert a nőstények egészségüket és termékenységüket áldozzák fiaikért.

Orkanya

A nőstény állat 15 éves korától termékeny körülbelül 15-20 éven keresztül (élete harmadáig). Vemhessége 17 hónapig tart, egy utódot hoz a világra, de a fiúgyermek felnevelése csökkenti jövőbeli termékenységi esélyeit, és a fiú etetéséhez szükséges energia veszélyezteti egészségét.

A Vancouver és Seattle közötti part menti vizekben élő kardszárnyú bálnapopuláció tanulmányozását Dr. Ken Balcomb kezdte, eleinte a rájuk leselkedő veszélyeket vizsgálta, de az életükről is érdekes információkat derített ki. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy míg a nőstények felnőttkorukra teljesen önállóvá válnak, addig a hímek hagyják, hogy anyjuk táplálja őket a vízi zsákmánnyal.

Az orkák egész életükben szorosan kötődnek családjukhoz, de a kis nőstények felnőttkorukra önállósodnak, a hímek viszont az anyjuktól függenek, a táplálékot is tőlük várják.

Darren Croft, az Exeteri Egyetem professzora azt mondja,

az anyák feláldozzák saját ételüket és energiájukat a fiú utódokért.

A Center for Whale Research (CWR) több mint 40 éve követi nyomon a gyilkos bálnák életét.1976 óta teljes népszámlálást végeztek köztük, így több generációra kiterjedő vizsgálatokat végezhettek a szociális viselkedésről és a családi életről is. 40 nőstény életét vették tüzetesebben szemügyre 1982 és 2021 között, és felfedezték, hogy a fiús anyáknál csökkent az újabb borjú felnevelésének esélye. Dr. Michael Weiss, szintén az Exeteri Egyetem munkatársa azt is elmondta,

a fiúknak nagyobb a túlélési esélye, ha közelben van az anyjuk.

A fiú orka sem tud főzni

Különösnek tűnhet, hogy ilyen erős, intelligens állatok felnőttként is az anyjuktól függenek, de nincs szükségük az önállósodásra, mert anyjuk mellettük marad (úgy látszik, a mamahotel nem emberi kreálmány).

Croft professzor ezt úgy kommentálta:

Ha mindig anyám főzné meg nekem a vacsorát, talán én sem nem tanulnám meg elkészíteni.

A kutatók szerint evolúciós okokból alakulhatott így: a legnagyobb hímek sok utód nemzését eredményezhetik, vagyis az anyák érdeke a fiúk kényeztetése. Az anya hozzásegítheti fiát, hogy vezető szerepe legyen a következő generációkban.

A kardszárnyú delfinek a vizek szennyezettsége miatt fokozottan veszélyeztetettek. A poliklórozott bifenilek (PCB) lerakódnak szöveteikben és meddőséget okozhatnak. Egy 2018-as tanulmány szerint az Anglia, Brazília, Kalifornia és Japán partjainál élő orkapopuláció már nem tud elégséges ütemben szaporodni, hogy fenntartsa magát. Croft professzor szerint bármi, ami a nőstények szaporodását gyengíti, az egész populációra veszélyt jelent.

