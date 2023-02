Ezt a számot hallgassa mindenki, aki boldog akar lenni

Michael Bonshor, a Sheffieldi Egyetem zenepszichológusa addig kutatott, míg megtalálta a boldog dal képletét. A legkellemesebb és legvidámabb dallamok szabályos ritmusúak és felépítésűek, a kritériumoknak legjobban megfelelő dal pedig a The Beach Boys Good Vibrations című száma.

Michael Bonshor, a Sheffieldi Egyetem kutatója jött rá arra, hogy a legvidámabb dallamok tempója 137 ütem/perc (bpm), a dalok szabályos felépítésűek, de lehetnek bennük váratlan elemek is, mint például hangnemváltás vagy szeptimakkord.

Az emberek szeretik a szeptimakkordot, mert felkelti az érdeklődésüket

– mondta Bonshor. A hármas hangzat három hangja helyett a szeptimakkordoknál van egy pluszhang is, amely biztosítja az izgalmas zenei feszültséget.

Gyors és fülbemászó

A világ legboldogabb dalainak listáján a Good Vibrations után a második helyet James Brown I Feel Goodja foglalja el, a bronzérmes pedig a Madness House of Funja. Az is kiderült, hogy a dúrban szóló dalokat boldogabbnak találjuk, és hogy a vidám dalok általában erős 1-2-1-2 ütemet kapnak – ezért lesznek táncolhatóak is.

A boldog daloknál nincs hosszú felvezetés, egyből a lecsóba csapnak, nem ritka, hogy lágyabb hangszerek helyett trombita vagy elektromos gitár dominálja a hangzásukat.

Fontos, hogy legyen ismétlődő ritmus vagy gitárriff is, amely az emberek fülébe mászik. Ez alapján készült a The Lighter Note című szám, amely tudományosan bizonyítottan segít leküzdeni a téli depressziót.

Egy 2000 brit állampolgár megkérdezésével készült felmérés kimutatta, hogy az emberek kétharmada azért hallgat zenét, hogy felviduljon tőle, mert a dallamok (főleg a popszámoké) nagyon erősen befolyásolják a hangulatukat. Arra a kérdésre, hogy melyik dal hozza őket a legjobb hangulatba, az északkeleti, délkeleti angolok, a walesiek és az észak-írországiak mind azt válaszolták, hogy a Queen Don’t Stop Me Now című száma.

Skóciában, Yorkshire-ben, északnyugaton, East Midlandsben és Kelet-Angliában az ABBA Dancing Queenjét favorizálják, de Délnyugat-Anglia és West Midlands zenerajongói a Katrina and the Waves Walking on Sunshine-jára szavaznak, ha a legboldogabb dalról van szó. A londoniak nem sokat gondolkoztak a válaszon, szerintük a leghappybb szám Pharrell Williams Happyje.

Vajon itthon melyik szám lenne a nyerő?

(Borítókép: A The Beach Boys 1962-ben. Fotó: Michael Ochs Archives / Getty Images)