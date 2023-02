Megfejtették, meddig élhet az ember

Az emberiség számára a kezdetek óta komoly fejfájást okoz, milyen jó lenne tudni, hogy pontosan mikor halunk meg – azaz hány éves korig élhetünk. Ez ugyan rengeteg tényezőtől függhet, holland kutatók úgy vélik, megállapíthatták az emberi élettartam maximális határát – annak ellenére, hogy a jobb táplálkozás, életkörülmények és orvosi ellátás miatt ez jócskán eltérő lehet.

A maximális életkor azonban, ahogyan azt eddig is sejteni lehetett, a férfiak és nők tekintetében eltér, a felmérés szerint a férfiak, ha sokkal nem is, de kevesebb ideig élhetnek.

A tilburgi és a rotterdami egyetem statisztikusai mintegy 75 ezer holland adatait elemezték az elmúlt harminc évben, amelyek vizsgálatát követően

115,7 évben határozták meg a nők élettartamának felső határát, míg a férfiak maximális életkora valamivel alacsonyabb, 114,1 év.

A kutatást készítő három tudós egyike, John Einmahl professzor hozzátette, a Hollandiában élő 95, vagy annál idősebb személyek száma ráadásul megháromszorozódott ebben az időszakban.

Az emberek átlagosan tovább élnek az elmúlt harminc évben, de az eddig ismert felső határt nem lépte át senki. Csak az áltagos várható élettartam nőtt

– idézi a professzort az Indy100.

A holland eredményeket követően egy amerikai kutatás is készült a témában, amely szintén hasonló maximális életkorhatárt állított fel, a kutatást készítők azonban hozzátették,

A TÁRSADALMI JÓLÉT MÉRTÉKÉVEL ARÁNYOSAN NÖVEKVŐ várható ÉLETTARTAM ELLENÉRE A MAXIMÁLIS ÉLETKOR felső határa NEM TOLÓDott KIJEBB.

A legtovább élő ember szerencsés volt, de több dolog is segíthette

Hiába azonban a tudomány és a kutatók által papírba vésett számok, így is több példa volt arra, hogy egy ember néhány évvel túlélte a most maximálisnak kimondott életkort. Ilyen a jelenlegi világrekordernek tartott francia Jeanne Calment is, aki 122 éves és 164 napos korában halt meg. A valaha élt legidősebb ember, 1875-ben született és 1997-ben hunyt el, túlélte saját lányát, és unokáját is.

Életének nagy részét még olyan korokban élte, ahol nem kapott nagy nyilvánosságot a különleges életkora, halála előtt azonban Calment találkozott, és részletesen elmesélte a legtöbb ember számára elképzelhetetlen hosszú életét egy demográfussal, Jean-Marie Robine-nal, aki az egészség és a hosszú élettartam közötti összefüggéseket tanulmányozta akkoriban.

Ne feledjük, hogy Jeanne Calment élettartama nagyrészt a véletlennek köszönhető, hiszen ez valóban egyedülálló kor, azonban néhány dolog az életében biztosan hozzájárult annak hosszához

– vélekedett Robine a francia nő hosszú életének titkáról.

A szakember szerint Calment életének alábbi aspektusai segíthették hosszú életét:

Gazdag családból származott

Jean-Marie Robine szerint Jeanne Calment hosszú életének egyik legfontosabb alappillére az volt, hogy egy dél-franciaországi, jómódú polgári családban nőtt fel. Ez lehetővé tette számára, hogy 16 éves koráig iskolába járjon, ami ebben az időszakban nem volt túl gyakori a nőknél, emellett pedig születésétől fogva megfelelő orvosi ellátásban részesült. Az iskola elvégzése után háztartási oktatáson, művészeti és tánc magántanfolyamokon is részt vett, mígnem 20 évesen megházasodott – innentől kezdve háztartásbeliként élte mindennapjait.

Ez a másik tényező, ami valószínűleg segített neki, hogy tovább éljen. Mivel sosem volt munkahelye, így sokkal kevesebbet stresszelt, emiatt pedig az egészsége sem ment rá a mindennapos idegeskedésre és hajtásra.

Mindig volt otthon valaki, aki segített neki, nem kellett magának főznie, vagy bevásárolnia

– idézi a demográfust a CNBC.

Fiatalon kerülte a dohányzást

Hosszú életének fontos titka lehet, hogy nem volt káros szenvedélye, a Robine szerint Calment egészen az esküvőig egyáltalán nem dohányzott. A tizenkilencedik század végén, egy dél-franciaországi kisvárosban pedig ez különösebben nem is volt meglepő, hiszen akkoriban elképzelhetetlen és tilos volt egy burzsoá családból származó fiatal lány esetében, hogy dohányozzon.

Miután férjhez ment, Calment férje cigarettával kínálta, őt, és bár rendkívül boldog volt attól, hogy olyasmit tehet, amit korábban nem, állítólag amikor először dohányzott, nem találta jónak, emiatt nem is vált nála szokássá.

Érdekes, hogy annak ellenére, hogy állítólag Calment élete nagy részében nem cigarettázott, 112 éves kora körül, amikor már egy idősek otthonában élt, elkezdett dohányozni. Más feljegyzések szerint sosem tette le teljesen a cigarettát, arra viszont gondosan ügyelt, hogy napi két szálnál ne szívjon el többet. Bármelyik is az igaz, annyi biztos, hogy a káros szenvedélyek mérséklése hozzájárulhat a hosszú élethez.

Remek társasági élete volt

Mivel munkába nem járt, így meglehetősen sok szabadideje maradt a világrekordernek, és előszeretettel járt társaságba, vett részt különböző eseményeken és estélyeken. Sőt, elmondása szerint ideje nagy részét társasági eseményeken való részvétellel és új emberek megismerésével töltötte, melyből ha akart volna sem maradhatott volna ki egykönnyen, hiszen akkoriban az emberek folyamatosan bálokat szerveztek otthon.

Emellett férjével is gyakran utazgatott, sokszor járt Párizsban, sőt, az Eiffel-torony építését végig is követte.

A tizenkilencedik és a huszadik század fordulóján szó szerint felfedezhette ezt a lenyűgöző világot

– mesélte a korrekorder nő életét dokumentáló Robine.

(Borítókép: Ralph Orlowski / Getty Images)